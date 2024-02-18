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С потолка. Президент Литвы сделал дерзкое заявление об Украине - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928063644.html
С потолка. Президент Литвы сделал дерзкое заявление об Украине
С потолка. Президент Литвы сделал дерзкое заявление об Украине - РИА Новости, 18.02.2024
С потолка. Президент Литвы сделал дерзкое заявление об Украине
"К сожалению, могу констатировать, что цифры принятого обещания —относительно передачи Украине миллиона единиц боеприпасов – взяты с потолка. Когда мы начали... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:04
2024-02-18T13:04
специальная военная операция на украине
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евросоюз
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Евросоюз взял с потолка цифру о количестве боеприпасов для Украины, цитирует агентство Sputnik Литва президента Гитанаса Науседу. "К сожалению, могу констатировать, что цифры принятого обещания —относительно передачи Украине миллиона единиц боеприпасов – взяты с потолка. Когда мы начали подсчитывать свои реальные возможности, оказалось, что у нас таких возможностей нет", — сказал он. Науседа добавил, что лишь позже стала понятна необходимость быстро наращивать обороноспособность для того, чтобы хотя бы с задержкой, но выполнить это обязательство по боеприпасам. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что обеспокоен тем, что ЕС поставил Киеву лишь 300 тысяч снарядов вместо миллиона обещанных. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке всех боеприпасов до марта 2024 года.
https://ria.ru/20240218/medvedev-1928050290.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928044332.html
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в мире, украина, гитанас науседа, литва, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Гитанас Науседа, Литва, Евросоюз
С потолка. Президент Литвы сделал дерзкое заявление об Украине

Президент Литвы Науседа: ЕС взял с потолка цифру о миллионе боеприпасов для ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Евросоюз взял с потолка цифру о количестве боеприпасов для Украины, цитирует агентство Sputnik Литва президента Гитанаса Науседу.

"К сожалению, могу констатировать, что цифры принятого обещания —относительно передачи Украине миллиона единиц боеприпасов – взяты с потолка. Когда мы начали подсчитывать свои реальные возможности, оказалось, что у нас таких возможностей нет", — сказал он.
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Науседа добавил, что лишь позже стала понятна необходимость быстро наращивать обороноспособность для того, чтобы хотя бы с задержкой, но выполнить это обязательство по боеприпасам.

Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что обеспокоен тем, что ЕС поставил Киеву лишь 300 тысяч снарядов вместо миллиона обещанных.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке всех боеприпасов до марта 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГитанас НауседаЛитваЕвросоюз
 
 
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