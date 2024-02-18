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Путин: Украина получает деньги за транзит газа, называя Россию агрессором
Путин: Украина получает деньги за транзит газа, называя Россию агрессором - РИА Новости, 18.02.2024
Путин: Украина получает деньги за транзит газа, называя Россию агрессором
Украина получает деньги от "Газпрома" за транзит российского газа, говорит, что Россия - агрессор, а денежки кассирует, они для неё "не пахнут", заявил... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:26
2024-02-18T12:26
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украина получает деньги от "Газпрома" за транзит российского газа, говорит, что Россия - агрессор, а денежки кассирует, они для неё "не пахнут", заявил президент РФ Владимир Путин."Одна нитка газопровода работает через Украину. Но есть же ещё одна. Украинская сторона ее закрыла - не мы, они её закрыли. Хотя в чем смысл закрытия? Они же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. Агрессор-агрессор, а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит. Вот и все. Об этом тоже мало кто говорит. Деньги-то они от "Газпрома" получают? Получают", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
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Украина, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Путин: Украина получает деньги за транзит газа, называя Россию агрессором
Путин: Украина кассирует деньги за транзит газа, называя при этом РФ агрессором