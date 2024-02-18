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Путин: Украина получает деньги за транзит газа, называя Россию агрессором - РИА Новости, 18.02.2024
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12:26 18.02.2024 (обновлено: 12:43 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928058250.html
Путин: Украина получает деньги за транзит газа, называя Россию агрессором
Путин: Украина получает деньги за транзит газа, называя Россию агрессором - РИА Новости, 18.02.2024
Путин: Украина получает деньги за транзит газа, называя Россию агрессором
Украина получает деньги от "Газпрома" за транзит российского газа, говорит, что Россия - агрессор, а денежки кассирует, они для неё "не пахнут", заявил... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:26
2024-02-18T12:43
украина
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павел зарубин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украина получает деньги от "Газпрома" за транзит российского газа, говорит, что Россия - агрессор, а денежки кассирует, они для неё "не пахнут", заявил президент РФ Владимир Путин."Одна нитка газопровода работает через Украину. Но есть же ещё одна. Украинская сторона ее закрыла - не мы, они её закрыли. Хотя в чем смысл закрытия? Они же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. Агрессор-агрессор, а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит. Вот и все. Об этом тоже мало кто говорит. Деньги-то они от "Газпрома" получают? Получают", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
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украина, россия, владимир путин, павел зарубин, в мире
Украина, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Путин: Украина получает деньги за транзит газа, называя Россию агрессором

Путин: Украина кассирует деньги за транзит газа, называя при этом РФ агрессором

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украина получает деньги от "Газпрома" за транзит российского газа, говорит, что Россия - агрессор, а денежки кассирует, они для неё "не пахнут", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одна нитка газопровода работает через Украину. Но есть же ещё одна. Украинская сторона ее закрыла - не мы, они её закрыли. Хотя в чем смысл закрытия? Они же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. Агрессор-агрессор, а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит. Вот и все. Об этом тоже мало кто говорит. Деньги-то они от "Газпрома" получают? Получают", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Фицо рассказал, как может продолжиться транзит газа из России через Украину
27 января, 16:52
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинВ мире
 
 
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