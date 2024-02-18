https://ria.ru/20240218/ukraina-1928044332.html
Байден сделал удивительное заявление об Украине
Байден сделал удивительное заявление об Украине - РИА Новости, 18.02.2024
Байден сделал удивительное заявление об Украине
Президент США Джо Байден, говоря о финансировании ВСУ, перепутал Украину и НАТО, передает Fox News. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T10:22
2024-02-18T10:22
2024-02-18T12:59
в мире
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден, говоря о финансировании ВСУ, перепутал Украину и НАТО, передает Fox News."Идея о том, что мы собираемся уйти с Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться, полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому пришло время убедиться, что конгресс <…> принял закон о финансировании НАТО", — приводит телеканал слова главы Белого дома. В ответ Республиканский национальный комитет в соцсети X отметил, что Украина не входит в НАТО, как и Израиль с Тайванем. Байден — самый старый в истории президент США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики. В начале февраля глава Белого дома попытался ответить на критику его когнитивных способностей, объяснив, что с памятью у него все в порядке, но почти сразу же допустил очередную оговорку, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.А незадолго до того он перепутал имена европейских лидеров, рассказав, что не так давно общался с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году, и президентом Франции Франсуа Миттераном, ушедшим из жизни почти 30 лет назад.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928036646.html
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в мире, украина, джо байден, нато
В мире, Украина, Джо Байден, НАТО
Байден сделал удивительное заявление об Украине
Байден перепутал Украину и НАТО, говоря о финансировании ВСУ
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Президент США Джо Байден, говоря о финансировании ВСУ, перепутал Украину и НАТО, передает Fox News
.
"Идея о том, что мы собираемся уйти с Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться, полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому пришло время убедиться, что конгресс <…> принял закон о финансировании НАТО", — приводит телеканал слова главы Белого дома.
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В ответ Республиканский национальный комитет в соцсети X отметил, что Украина не входит в НАТО, как и Израиль с Тайванем.
Байден — самый старый в истории президент США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики. В начале февраля глава Белого дома попытался ответить на критику его когнитивных способностей, объяснив, что с памятью у него все в порядке, но почти сразу же допустил очередную оговорку, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.
А незадолго до того он перепутал имена европейских лидеров, рассказав, что не так давно общался с канцлером Германии Гельмутом Колем
, который скончался в 2017 году, и президентом Франции Франсуа Миттераном
, ушедшим из жизни почти 30 лет назад.
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