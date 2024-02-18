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На Украине предложили мобилизовать заключенных и выдать им лопаты - РИА Новости, 18.02.2024
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09:34 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928037683.html
На Украине предложили мобилизовать заключенных и выдать им лопаты
На Украине предложили мобилизовать заключенных и выдать им лопаты - РИА Новости, 18.02.2024
На Украине предложили мобилизовать заключенных и выдать им лопаты
Глава Минюста Украины Денис Малюська предложил в эфире телеканала "Рада" выдавать заключенным при их мобилизации в ряды ВСУ оружие и лопаты. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T09:34
2024-02-18T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис малюська
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Глава Минюста Украины Денис Малюська предложил в эфире телеканала "Рада" выдавать заключенным при их мобилизации в ряды ВСУ оружие и лопаты. Малюська ранее заявлял, что минимум 50 тысяч мужчин призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от украинских военкоматов и не стоят на воинском учете. "Мне сложно представить, какую опасность в рядах вооруженных сил Украины будут представлять те, кто был осужден за нарушение правил дорожного движения, когда последствия были непреднамеренными, или те, кто, например, совершил коррупционное нарушение. Они из автомата убивать своих собратьев точно не будут. Более того, следует понимать, что в армии сейчас необходимо не только защищать Родину с оружием в руках. Нужно много чего делать, в том числе строить инфраструктуру. Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату", - сказал Малюська. Он добавил, что на данный момент в мобилизации не задействованы две категории граждан: те, кто за решеткой, и те, кто не за решеткой, "давно на свободе, а возможно даже за решеткой и не были, но когда-то получили приговор. Они на улице, они гуляют, работают, занимаются привычной жизнью, но в армию их никто не забирает по не совсем понятным мне мотивам", - подчеркнул Малюська. Глава Минюста еще раз напомнил, что на Украине можно "спокойно мобилизовать и отправить на фронт не менее 50 тысяч людей с судимостью". Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором предусмотрит порядок призыва заключенных в ряды ВСУ, по его мнению, это "хорошая возможность" для осуществления ротации военнослужащих. Как заявляла 18 января замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240216/vsu-1927770171.html
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в мире, украина, денис малюська, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Малюська, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине предложили мобилизовать заключенных и выдать им лопаты

Минюст Украины предложил мобилизовать заключенных и вместо оружия выдать лопаты

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Глава Минюста Украины Денис Малюська предложил в эфире телеканала "Рада" выдавать заключенным при их мобилизации в ряды ВСУ оружие и лопаты.
Малюська ранее заявлял, что минимум 50 тысяч мужчин призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от украинских военкоматов и не стоят на воинском учете.
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"Мне сложно представить, какую опасность в рядах вооруженных сил Украины будут представлять те, кто был осужден за нарушение правил дорожного движения, когда последствия были непреднамеренными, или те, кто, например, совершил коррупционное нарушение. Они из автомата убивать своих собратьев точно не будут. Более того, следует понимать, что в армии сейчас необходимо не только защищать Родину с оружием в руках. Нужно много чего делать, в том числе строить инфраструктуру. Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату", - сказал Малюська.
Он добавил, что на данный момент в мобилизации не задействованы две категории граждан: те, кто за решеткой, и те, кто не за решеткой, "давно на свободе, а возможно даже за решеткой и не были, но когда-то получили приговор. Они на улице, они гуляют, работают, занимаются привычной жизнью, но в армию их никто не забирает по не совсем понятным мне мотивам", - подчеркнул Малюська.
Глава Минюста еще раз напомнил, что на Украине можно "спокойно мобилизовать и отправить на фронт не менее 50 тысяч людей с судимостью".
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Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором предусмотрит порядок призыва заключенных в ряды ВСУ, по его мнению, это "хорошая возможность" для осуществления ротации военнослужащих.
Как заявляла 18 января замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис МалюськаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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