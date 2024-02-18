В США сделали неожиданное заявление после потери Авдеевки
Эксперт Роб Ли: потеря Авдеевки дорого обойдется Украине
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Потеря Авдеевки ударит по ВСУ, цитирует газета Washington Post старшего научного сотрудника аналитического центра при Исследовательском институте внешней политики в Филадельфии Роба Ли.
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"Главные вопросы сейчас — насколько дорого обойдется вывод войск и каково качество следующей линии обороны", — сказал он.
В статье отмечается, что отступление ВСУ поднимает боевой дух россиян и усиливает обеспокоенность по поводу сокращения военных поставок и численности личного состава Украины.
"Некоторые украинские военнослужащие попали в плен при попытке перебраться на новые позиции, а эвакуация раненых была затруднена из-за непрекращающихся обстрелов с российской стороны", — пишет WP.
В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.
"Некоторые украинские военнослужащие попали в плен при попытке перебраться на новые позиции, а эвакуация раненых была затруднена из-за непрекращающихся обстрелов с российской стороны", — пишет WP.
В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
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