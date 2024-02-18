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В США сделали неожиданное заявление после потери Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928036646.html
В США сделали неожиданное заявление после потери Авдеевки
В США сделали неожиданное заявление после потери Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
В США сделали неожиданное заявление после потери Авдеевки
Потеря Авдеевки ударит по ВСУ, цитирует газета Washington Post старшего научного сотрудника аналитического центра при Исследовательском институте внешней... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T09:25
2024-02-18T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Потеря Авдеевки ударит по ВСУ, цитирует газета Washington Post старшего научного сотрудника аналитического центра при Исследовательском институте внешней политики в Филадельфии Роба Ли. &quot;Главные вопросы сейчас — насколько дорого обойдется вывод войск и каково качество следующей линии обороны&quot;, — сказал он.В статье отмечается, что отступление ВСУ поднимает боевой дух россиян и усиливает обеспокоенность по поводу сокращения военных поставок и численности личного состава Украины. "Некоторые украинские военнослужащие попали в плен при попытке перебраться на новые позиции, а эвакуация раненых была затруднена из-за непрекращающихся обстрелов с российской стороны", — пишет WP. В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В США сделали неожиданное заявление после потери Авдеевки

Эксперт Роб Ли: потеря Авдеевки дорого обойдется Украине

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Потеря Авдеевки ударит по ВСУ, цитирует газета Washington Post старшего научного сотрудника аналитического центра при Исследовательском институте внешней политики в Филадельфии Роба Ли.
«

"Главные вопросы сейчас — насколько дорого обойдется вывод войск и каково качество следующей линии обороны", — сказал он.

В статье отмечается, что отступление ВСУ поднимает боевой дух россиян и усиливает обеспокоенность по поводу сокращения военных поставок и численности личного состава Украины.

"Некоторые украинские военнослужащие попали в плен при попытке перебраться на новые позиции, а эвакуация раненых была затруднена из-за непрекращающихся обстрелов с российской стороны", — пишет WP.

В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
"Все трещит по швам". У ВСУ серьезные проблемы на фронте
08:00
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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