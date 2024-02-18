https://ria.ru/20240218/ukraina-1928036646.html

В США сделали неожиданное заявление после потери Авдеевки

В США сделали неожиданное заявление после потери Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024

В США сделали неожиданное заявление после потери Авдеевки

Потеря Авдеевки ударит по ВСУ, цитирует газета Washington Post старшего научного сотрудника аналитического центра при Исследовательском институте внешней... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T09:25

2024-02-18T09:25

2024-02-18T09:25

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Потеря Авдеевки ударит по ВСУ, цитирует газета Washington Post старшего научного сотрудника аналитического центра при Исследовательском институте внешней политики в Филадельфии Роба Ли. "Главные вопросы сейчас — насколько дорого обойдется вывод войск и каково качество следующей линии обороны", — сказал он.В статье отмечается, что отступление ВСУ поднимает боевой дух россиян и усиливает обеспокоенность по поводу сокращения военных поставок и численности личного состава Украины. "Некоторые украинские военнослужащие попали в плен при попытке перебраться на новые позиции, а эвакуация раненых была затруднена из-за непрекращающихся обстрелов с российской стороны", — пишет WP. В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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