https://ria.ru/20240218/ukraina-1928035597.html

Украинский народ сильно изменился за последние десять лет, заявил Сальдо

Украинский народ сильно изменился за последние десять лет, заявил Сальдо - РИА Новости, 18.02.2024

Украинский народ сильно изменился за последние десять лет, заявил Сальдо

Украинский народ под воздействием пропаганды сильно изменился за последнее десятилетие, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T09:18

2024-02-18T09:18

2024-02-18T09:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир сальдо

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887532199_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_ee01bcc87ca9d427b80b7f67c786cb62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Украинский народ под воздействием пропаганды сильно изменился за последнее десятилетие, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "На Украине люди очень сильно изменились под воздействием пропаганды, и сильнее всего за последние 10 лет. Эти изменения касались не только политических убеждений, не только распространения русофобии", — сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, массы людей просто морально деградировали. "Ведь нельзя предаваться тотальной ненависти, поддерживать несусветную ложь и при этом оставаться честным и добрым человеком в остальном. Так не бывает", - подчеркнул губернатор. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240218/plennye-1928018651.html

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир сальдо, херсонская область