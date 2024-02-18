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Украинский народ сильно изменился за последние десять лет, заявил Сальдо - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:18 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928035597.html
Украинский народ сильно изменился за последние десять лет, заявил Сальдо
Украинский народ сильно изменился за последние десять лет, заявил Сальдо - РИА Новости, 18.02.2024
Украинский народ сильно изменился за последние десять лет, заявил Сальдо
Украинский народ под воздействием пропаганды сильно изменился за последнее десятилетие, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T09:18
2024-02-18T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир сальдо
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Украинский народ под воздействием пропаганды сильно изменился за последнее десятилетие, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "На Украине люди очень сильно изменились под воздействием пропаганды, и сильнее всего за последние 10 лет. Эти изменения касались не только политических убеждений, не только распространения русофобии", — сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, массы людей просто морально деградировали. "Ведь нельзя предаваться тотальной ненависти, поддерживать несусветную ложь и при этом оставаться честным и добрым человеком в остальном. Так не бывает", - подчеркнул губернатор. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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в мире, украина, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Сальдо, Херсонская область
Украинский народ сильно изменился за последние десять лет, заявил Сальдо

Сальдо: народ на Украине морально деградировал из-за пропаганды лжи и ненависти

© AP Photo / Jae C. HongРабочие демонтируют герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, Украина
Рабочие демонтируют герб СССР с монумента Родина-мать в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Рабочие демонтируют герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, Украина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Украинский народ под воздействием пропаганды сильно изменился за последнее десятилетие, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"На Украине люди очень сильно изменились под воздействием пропаганды, и сильнее всего за последние 10 лет. Эти изменения касались не только политических убеждений, не только распространения русофобии", — сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, массы людей просто морально деградировали.
«
"Ведь нельзя предаваться тотальной ненависти, поддерживать несусветную ложь и при этом оставаться честным и добрым человеком в остальном. Так не бывает", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир СальдоХерсонская область
 
 
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