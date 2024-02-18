Украинский народ сильно изменился за последние десять лет, заявил Сальдо
Сальдо: народ на Украине морально деградировал из-за пропаганды лжи и ненависти
© AP Photo / Jae C. HongРабочие демонтируют герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, Украина
© AP Photo / Jae C. Hong
Рабочие демонтируют герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, Украина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Украинский народ под воздействием пропаганды сильно изменился за последнее десятилетие, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"На Украине люди очень сильно изменились под воздействием пропаганды, и сильнее всего за последние 10 лет. Эти изменения касались не только политических убеждений, не только распространения русофобии", — сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, массы людей просто морально деградировали.
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"Ведь нельзя предаваться тотальной ненависти, поддерживать несусветную ложь и при этом оставаться честным и добрым человеком в остальном. Так не бывает", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.