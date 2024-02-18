https://ria.ru/20240218/tury-1928077394.html

Российский турбизнес не получал рекомендаций не продавать туры на Шри-Ланку

Российский турбизнес не получал рекомендаций не продавать туры на Шри-Ланку - РИА Новости, 18.02.2024

Российский турбизнес не получал рекомендаций не продавать туры на Шри-Ланку

Российским туроператорам и турагентам не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию и на Шри-Ланку после инцидентов с российскими туристами... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:30

2024-02-18T14:30

2024-02-18T14:30

туризм

шри-ланка

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россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российским туроператорам и турагентам не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию и на Шри-Ланку после инцидентов с российскими туристами в этих странах, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Посольство России в Шри-Ланке ранее в воскресенье призвало постоянно проживающих в этом государстве россиян рассмотреть возможность возвращения на родину в связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан на острове. В пятницу МИД РФ в своем телеграмм-канале также предупредил о рисках для посетителей абхазских курортов в связи с выходом на свободу жителя Абхазии Эдгара Абухбы, который отбывал наказание за изнасилование и ограбление россиянки. "Обращаем особое внимание, что данные предупреждения не являются официальными уведомлениями о наличии угрозы безопасности жизни и здоровью граждан согласно 14 ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ". Туроператорам и турагентам не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию или на Шри-Ланку", - сообщили в ассоциации. Там уточнили, что все отмены поездок в эти страны производятся в обычном порядке — "с удержанием фактически понесенных туроператором затрат". В посольстве России в Шри-Ланке ранее в воскресенье обратили внимание на инцидент, произошедший в ночь на 15 февраля с тремя российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, расположенном в населенном пункте Хабарадува округа Галле Южной провинции Шри-Ланки. Диппредставительство сообщает со слов гражданок России, что персонал этого отеля позволял себе домогательства и непристойное поведение, после чего произошла драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица. Посольство России обратилось в МИД Шри-Ланки после инцидента с российскими туристами в отеле и призвало обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего. В дипмиссии добавили, что полиция Шри-Ланки начала расследование инцидента, но только после вмешательства российского консула.

https://ria.ru/20231226/bolezni-1917981904.html

https://ria.ru/20231222/strakhi-1917242419.html

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шри-ланка, абхазия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм