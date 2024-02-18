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Посол в Турции рассказал о работе по решению проблемы банковских платежей - РИА Новости, 18.02.2024
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16:23 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/turtsiya-1928094638.html
Посол в Турции рассказал о работе по решению проблемы банковских платежей
Посол в Турции рассказал о работе по решению проблемы банковских платежей - РИА Новости, 18.02.2024
Посол в Турции рассказал о работе по решению проблемы банковских платежей
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что диппредставительство работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T16:23
2024-02-18T16:23
россия
сша
турция
алексей ерхов
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что диппредставительство работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими платежами не повредила внешнеэкономической деятельности. "Да, проблема есть, и проблема очень серьезная. Она возникла в конце прошлого года вследствие ужесточения антироссийских санкций со стороны управления госказначейства США по контрою за иностранными финансовыми активами (OFAC). Его решение турецкие банки вынуждены учитывать и, делая это, они, как у нас говорят, дуют на воду, даже когда она холодная, практикуют так называемый overcompliance. Мы со своей стороны ведем работу с турецкими властями, дабы эти меры не повредили добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, как российским, так и турецким. Работа идет", - сказал дипломат. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240212/turtsiya-1926774554.html
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сша
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россия, сша, турция, алексей ерхов, санкции в отношении россии
Россия, США, Турция, Алексей Ерхов, Санкции в отношении России
Посол в Турции рассказал о работе по решению проблемы банковских платежей

Ерхов: посольство в Турции работает с властями для решения проблемы с платежами

© Фото : Посольство Российской Федерации в Турецкой РеспубликеПосол России в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Турецкой Республике
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что диппредставительство работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими платежами не повредила внешнеэкономической деятельности.
"Да, проблема есть, и проблема очень серьезная. Она возникла в конце прошлого года вследствие ужесточения антироссийских санкций со стороны управления госказначейства США по контрою за иностранными финансовыми активами (OFAC). Его решение турецкие банки вынуждены учитывать и, делая это, они, как у нас говорят, дуют на воду, даже когда она холодная, практикуют так называемый overcompliance. Мы со своей стороны ведем работу с турецкими властями, дабы эти меры не повредили добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, как российским, так и турецким. Работа идет", - сказал дипломат.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
Пункт обмена валюты в Турции - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Источник: Турция изучает возможность использовать российский аналог SWIFT
12 февраля, 08:05
 
РоссияСШАТурцияАлексей ЕрховСанкции в отношении России
 
 
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