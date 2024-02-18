https://ria.ru/20240218/turtsiya-1928094638.html

Посол в Турции рассказал о работе по решению проблемы банковских платежей

Посол в Турции рассказал о работе по решению проблемы банковских платежей - РИА Новости, 18.02.2024

Посол в Турции рассказал о работе по решению проблемы банковских платежей

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что диппредставительство работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T16:23

2024-02-18T16:23

2024-02-18T16:23

россия

сша

турция

алексей ерхов

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что диппредставительство работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими платежами не повредила внешнеэкономической деятельности. "Да, проблема есть, и проблема очень серьезная. Она возникла в конце прошлого года вследствие ужесточения антироссийских санкций со стороны управления госказначейства США по контрою за иностранными финансовыми активами (OFAC). Его решение турецкие банки вынуждены учитывать и, делая это, они, как у нас говорят, дуют на воду, даже когда она холодная, практикуют так называемый overcompliance. Мы со своей стороны ведем работу с турецкими властями, дабы эти меры не повредили добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, как российским, так и турецким. Работа идет", - сказал дипломат. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.

https://ria.ru/20240212/turtsiya-1926774554.html

россия

сша

турция

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, турция, алексей ерхов, санкции в отношении россии