https://ria.ru/20240218/turisty-1928052788.html

Посольство в Шри-Ланке обратилось в МИД страны после инцидента с россиянами

Посольство в Шри-Ланке обратилось в МИД страны после инцидента с россиянами - РИА Новости, 18.02.2024

Посольство в Шри-Ланке обратилось в МИД страны после инцидента с россиянами

Посольство России обратилось в МИД Шри-Ланки после инцидента с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, рассказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T11:46

2024-02-18T11:46

2024-02-18T16:55

туризм

новости - туризм

шри-ланка

россия

мальдивы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822886451_0:240:2298:1533_1920x0_80_0_0_30afd88a464905895a1fe5962e9aa7a2.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 фев — РИА Новости. Посольство России обратилось в МИД Шри-Ланки после инцидента с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров. Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило об инциденте, произошедшем в ночь на 15 февраля с тремя российскими туристами в отеле, расположенном в населенном пункте Хабарадува округа Галле Южной провинции Шри-Ланки. Со слов гражданок России, персонал этого отеля позволял себе домогательства и непристойное поведение, после чего произошла драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица, отметили в посольстве. "Посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего", —сказал Федоров.

https://ria.ru/20240131/motobayki-1924606502.html

шри-ланка

россия

мальдивы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, шри-ланка, россия, мальдивы