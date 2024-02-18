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Посольство в Шри-Ланке обратилось в МИД страны после инцидента с россиянами - РИА Новости, 18.02.2024
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Туризм
 
11:46 18.02.2024 (обновлено: 16:55 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/turisty-1928052788.html
Посольство в Шри-Ланке обратилось в МИД страны после инцидента с россиянами
Посольство в Шри-Ланке обратилось в МИД страны после инцидента с россиянами - РИА Новости, 18.02.2024
Посольство в Шри-Ланке обратилось в МИД страны после инцидента с россиянами
Посольство России обратилось в МИД Шри-Ланки после инцидента с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, рассказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T11:46
2024-02-18T16:55
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 фев — РИА Новости. Посольство России обратилось в МИД Шри-Ланки после инцидента с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров. Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило об инциденте, произошедшем в ночь на 15 февраля с тремя российскими туристами в отеле, расположенном в населенном пункте Хабарадува округа Галле Южной провинции Шри-Ланки. Со слов гражданок России, персонал этого отеля позволял себе домогательства и непристойное поведение, после чего произошла драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица, отметили в посольстве. "Посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего", —сказал Федоров.
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новости - туризм, шри-ланка, россия, мальдивы
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Россия, Мальдивы
Посольство в Шри-Ланке обратилось в МИД страны после инцидента с россиянами

Посольство РФ обратилось в МИД Шри-Ланки после инцидента с российскими туристами

© AFP 2024 / Ishara S.KodikaraТуристы в форте Галле на острове Шри-Ланка
Туристы в форте Галле на острове Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AFP 2024 / Ishara S.Kodikara
Туристы в форте Галле на острове Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 фев — РИА Новости. Посольство России обратилось в МИД Шри-Ланки после инцидента с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров.
Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило об инциденте, произошедшем в ночь на 15 февраля с тремя российскими туристами в отеле, расположенном в населенном пункте Хабарадува округа Галле Южной провинции Шри-Ланки.
Со слов гражданок России, персонал этого отеля позволял себе домогательства и непристойное поведение, после чего произошла драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица, отметили в посольстве.
"Посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего", —сказал Федоров.
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