https://ria.ru/20240218/tramp-1928022105.html

Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты

Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты - РИА Новости, 18.02.2024

Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты

Экс-президент США Дональд заявил, что его преемника, демократа Джо Байдена, контролируют фашисты. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T04:19

2024-02-18T04:19

2024-02-18T04:19

в мире

сша

мичиган

джо байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg

ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд заявил, что его преемника, демократа Джо Байдена, контролируют фашисты. "Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу для демократии", - сказал Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган. Политик выразил уверенность, что при Байдене США "разваливаются, уподобляясь государствам третьего мира". "Мы будто третий мир, им стоит только взглянуть на наши аэропорты, нашу инфраструктуру. Взгляните на наши аэропорты, я имею в виду то, насколько они плохи", - отметил Трамп.

https://ria.ru/20240218/tramp-1928021014.html

сша

мичиган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, мичиган, джо байден, дональд трамп