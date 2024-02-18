https://ria.ru/20240218/tramp-1928022105.html
Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты - РИА Новости, 18.02.2024
Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
Экс-президент США Дональд заявил, что его преемника, демократа Джо Байдена, контролируют фашисты. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T04:19
2024-02-18T04:19
2024-02-18T04:19
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд заявил, что его преемника, демократа Джо Байдена, контролируют фашисты. "Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу для демократии", - сказал Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган. Политик выразил уверенность, что при Байдене США "разваливаются, уподобляясь государствам третьего мира". "Мы будто третий мир, им стоит только взглянуть на наши аэропорты, нашу инфраструктуру. Взгляните на наши аэропорты, я имею в виду то, насколько они плохи", - отметил Трамп.
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в мире, сша, мичиган, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Мичиган, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
Трамп: Байден и контролирующие его фашисты представляют угрозу для демократии
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд заявил, что его преемника, демократа Джо Байдена, контролируют фашисты.
«
"Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу для демократии", - сказал Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган.
Политик выразил уверенность, что при Байдене США "разваливаются, уподобляясь государствам третьего мира".
"Мы будто третий мир, им стоит только взглянуть на наши аэропорты, нашу инфраструктуру. Взгляните на наши аэропорты, я имею в виду то, насколько они плохи", - отметил Трамп.
Трамп назвал Байдена президентом "с самым низким IQ"