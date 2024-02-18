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Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты - РИА Новости, 18.02.2024
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04:19 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/tramp-1928022105.html
Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты - РИА Новости, 18.02.2024
Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
Экс-президент США Дональд заявил, что его преемника, демократа Джо Байдена, контролируют фашисты. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T04:19
2024-02-18T04:19
в мире
сша
мичиган
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд заявил, что его преемника, демократа Джо Байдена, контролируют фашисты. "Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу для демократии", - сказал Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган. Политик выразил уверенность, что при Байдене США "разваливаются, уподобляясь государствам третьего мира". "Мы будто третий мир, им стоит только взглянуть на наши аэропорты, нашу инфраструктуру. Взгляните на наши аэропорты, я имею в виду то, насколько они плохи", - отметил Трамп.
https://ria.ru/20240218/tramp-1928021014.html
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в мире, сша, мичиган, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Мичиган, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты

Трамп: Байден и контролирующие его фашисты представляют угрозу для демократии

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд заявил, что его преемника, демократа Джо Байдена, контролируют фашисты.
«
"Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу для демократии", - сказал Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган.
Политик выразил уверенность, что при Байдене США "разваливаются, уподобляясь государствам третьего мира".
"Мы будто третий мир, им стоит только взглянуть на наши аэропорты, нашу инфраструктуру. Взгляните на наши аэропорты, я имею в виду то, насколько они плохи", - отметил Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Трамп назвал Байдена президентом "с самым низким IQ"
03:36
 
В миреСШАМичиганДжо БайденДональд Трамп
 
 
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