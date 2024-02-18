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Трамп назвал Байдена президентом "с самым низким IQ"
Трамп назвал Байдена президентом "с самым низким IQ" - РИА Новости, 18.02.2024
Трамп назвал Байдена президентом "с самым низким IQ"
Экс-президент США Дональд заявил, что его преемник, демократ Джо Байден, является президентом с самым низким показателем интеллекта за всю историю страны. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T03:36
2024-02-18T03:36
2024-02-18T03:36
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд заявил, что его преемник, демократ Джо Байден, является президентом с самым низким показателем интеллекта за всю историю страны. "Он человек с очень низким IQ, наш президент. Я готов поспорить, что среди всех президентов – а у нас их было много – Джо Байден является президентом с самым низким показателем интеллекта за все время", - сказал Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган. Политик отметил, что считает нынешнего главу государства "некомпетентным для своей должности" лицом, которое "не в состоянии даже самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений".
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в мире, сша, мичиган, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Мичиган, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп назвал Байдена президентом "с самым низким IQ"
Трамп назвал Байдена президентом "с самым низким IQ" за всю историю США