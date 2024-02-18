https://ria.ru/20240218/tramp-1928020863.html

Трамп заявил, что США превращаются в страну третьего мира

Трамп заявил, что США превращаются в страну третьего мира - РИА Новости, 18.02.2024

Трамп заявил, что США превращаются в страну третьего мира

Коррумпированность судебной системы и неконтролируемый поток мигрантов из Мексики превращают США в страну третьего мира, заявил бывший президент Дональд Трамп,... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T03:28

2024-02-18T03:28

2024-02-18T10:36

в мире

нью-йорк (город)

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Коррумпированность судебной системы и неконтролируемый поток мигрантов из Мексики превращают США в страну третьего мира, заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на митинге перед сторонниками в штате Мичиган. "Если данное судебное преследование продолжится, никто не захочет вести дела в США и мы превратимся в страну третьего мира. Мы в действительности уже во многих отношениях превратились в нее — взгляните хотя бы на нашу южную границу", — сказал он.Речь идет о решении суда Нью-Йорка, признавшего Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Экс-президент уже заявил, что обжалует этот вердикт.В 2022 году генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала против Трампа, его детей и связанных с ними компаний иск на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Он утверждала, что бывший президент в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов. По словам прокурора, такое мошенничество помогло ему получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго. Генпрокурор требовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации и подавать запросы на кредиты в штате Нью-Йорк в течение пяти лет, а компании Trump Organization — приобретать недвижимость.

https://ria.ru/20240216/tsru-1927698126.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп