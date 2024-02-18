Трамп заявил, что США превращаются в страну третьего мира
Трамп: коррупция и наплыв мигрантов превращают США в страну третьего мира
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Коррумпированность судебной системы и неконтролируемый поток мигрантов из Мексики превращают США в страну третьего мира, заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на митинге перед сторонниками в штате Мичиган.
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"Если данное судебное преследование продолжится, никто не захочет вести дела в США и мы превратимся в страну третьего мира. Мы в действительности уже во многих отношениях превратились в нее — взгляните хотя бы на нашу южную границу", — сказал он.
Речь идет о решении суда Нью-Йорка, признавшего Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Экс-президент уже заявил, что обжалует этот вердикт.
В 2022 году генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала против Трампа, его детей и связанных с ними компаний иск на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Он утверждала, что бывший президент в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов. По словам прокурора, такое мошенничество помогло ему получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
Генпрокурор требовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации и подавать запросы на кредиты в штате Нью-Йорк в течение пяти лет, а компании Trump Organization — приобретать недвижимость.