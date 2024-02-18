https://ria.ru/20240218/telo-1928055105.html

В хостеле в Москве обнаружили тело мужчины

В хостеле в Москве обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 18.02.2024

В хостеле в Москве обнаружили тело мужчины

Тело мужчины со следами насильственной смерти обнаружили в хостеле в столичном районе Нагатинский Затон, подозреваемый задержан, организована доследственная... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T12:03

2024-02-18T12:03

2024-02-18T13:41

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тело мужчины со следами насильственной смерти обнаружили в хостеле в столичном районе Нагатинский Затон, подозреваемый задержан, организована доследственная проверка, сообщают пресс-службы ГУ МВД, ГСУ СК и прокуратуры по Москве. По данным ГУМВД, 17 февраля в хостеле на проспекте Андропова было "обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти". В прокуратуре добавили, что фигурант был пьян, когда "в ходе конфликта нанёс своему знакомому 1971 года рождения множественные удары руками и ногами по голове и туловищу". От полученных травм пострадавший скончался на месте. "На месте происшествия сотрудниками полиции был задержан 36-летний подозреваемый", - рассказали в ведомстве. В ГСУ СК отметили, что по данному факту "организована доследственная проверка". На месте работают следователи и криминалисты. "Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в столичном СК. Прокуратура контролирует привлечение подозреваемого к уголовной ответственности по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

https://ria.ru/20240126/sk-1923596211.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)