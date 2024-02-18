https://ria.ru/20240218/telegram-1928097605.html
Аналитик прокомментировал сбой в Telegram
Аналитик прокомментировал сбой в Telegram - РИА Новости, 18.02.2024
Аналитик прокомментировал сбой в Telegram
Сбой в работе Telegram затронул несколько серверов SDN в разных странах, включая Россию, где хранится медиаконтент, таким мнением с РИА Новости поделился... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T16:55
2024-02-18T16:55
2024-02-18T16:55
технологии
россия
эльдар муртазин
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
mobile research group
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сбой в работе Telegram затронул несколько серверов SDN в разных странах, включая Россию, где хранится медиаконтент, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Сбой связан с доступностью, связанностью серверов. Он затронул несколько стран, серверов, так называемых SDN. Там, где хранится как раз медиаконтент", - сказал Муртазин. Он отметил, что сбой длился недолго, но произошел "в силу архитектуры Telegram" и плохого соединения с мессенджером в России нескольких хостинг-провайдеров, у которых также произошел сбой в работе. "Все это наложилось вместе", - добавил эксперт. По его словам, сейчас работа восстановлена, все функционирует, но, например, при открытии приложения может писать "обновление" , и по умолчанию не загружаются все медиа, их ставят в поток. "Но если нажать на видео, например, оно будет грузиться достаточно быстро", - пояснил Муртазин. Ранее в воскресенье россияне жаловались на сбой в работе Telegram, наблюдалось более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar. Роскомнадзор подтвердил сбой в работе мессенджера в России и ряде других стран. По словам ведомства, предварительно сбой был вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса. Позже корреспонденты агентства убедились в восстановлении работы приложения. В 15:40 мск, по данным Downradar, на сервисе не было жалоб не работу Telegram.
https://ria.ru/20240122/telegram-1922828872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, эльдар муртазин, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), mobile research group
Технологии, Россия, Эльдар Муртазин, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Mobile Research Group
Аналитик прокомментировал сбой в Telegram
Муртазин: сбой в Telegram затронул серверы SDN, где хранится медиаконтент
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сбой в работе Telegram затронул несколько серверов SDN в разных странах, включая Россию, где хранится медиаконтент, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«
"Сбой связан с доступностью, связанностью серверов. Он затронул несколько стран, серверов, так называемых SDN. Там, где хранится как раз медиаконтент", - сказал Муртазин.
Он отметил, что сбой длился недолго, но произошел "в силу архитектуры Telegram" и плохого соединения с мессенджером в России нескольких хостинг-провайдеров, у которых также произошел сбой в работе.
"Все это наложилось вместе", - добавил эксперт.
По его словам, сейчас работа восстановлена, все функционирует, но, например, при открытии приложения может писать "обновление" , и по умолчанию не загружаются все медиа, их ставят в поток.
Telegram добавил новые функции
"Но если нажать на видео, например, оно будет грузиться достаточно быстро", - пояснил Муртазин.
Ранее в воскресенье россияне жаловались на сбой в работе Telegram, наблюдалось более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar. Роскомнадзор
подтвердил сбой в работе мессенджера в России и ряде других стран. По словам ведомства, предварительно сбой был вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса.
Позже корреспонденты агентства убедились в восстановлении работы приложения. В 15:40 мск, по данным Downradar, на сервисе не было жалоб не работу Telegram.
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