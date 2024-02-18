Рейтинг@Mail.ru
Аналитик прокомментировал сбой в Telegram - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/telegram-1928097605.html
Аналитик прокомментировал сбой в Telegram
Аналитик прокомментировал сбой в Telegram - РИА Новости, 18.02.2024
Аналитик прокомментировал сбой в Telegram
Сбой в работе Telegram затронул несколько серверов SDN в разных странах, включая Россию, где хранится медиаконтент, таким мнением с РИА Новости поделился... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T16:55
2024-02-18T16:55
технологии
россия
эльдар муртазин
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
mobile research group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/71/1495067145_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_02f5dabc9f9e75c120ea2b253756dbba.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сбой в работе Telegram затронул несколько серверов SDN в разных странах, включая Россию, где хранится медиаконтент, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Сбой связан с доступностью, связанностью серверов. Он затронул несколько стран, серверов, так называемых SDN. Там, где хранится как раз медиаконтент", - сказал Муртазин. Он отметил, что сбой длился недолго, но произошел "в силу архитектуры Telegram" и плохого соединения с мессенджером в России нескольких хостинг-провайдеров, у которых также произошел сбой в работе. "Все это наложилось вместе", - добавил эксперт. По его словам, сейчас работа восстановлена, все функционирует, но, например, при открытии приложения может писать "обновление" , и по умолчанию не загружаются все медиа, их ставят в поток. "Но если нажать на видео, например, оно будет грузиться достаточно быстро", - пояснил Муртазин. Ранее в воскресенье россияне жаловались на сбой в работе Telegram, наблюдалось более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar. Роскомнадзор подтвердил сбой в работе мессенджера в России и ряде других стран. По словам ведомства, предварительно сбой был вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса. Позже корреспонденты агентства убедились в восстановлении работы приложения. В 15:40 мск, по данным Downradar, на сервисе не было жалоб не работу Telegram.
https://ria.ru/20240122/telegram-1922828872.html
https://ria.ru/20231225/itogi-1917852433.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/71/1495067145_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_52281e774196fd72d5d08c38b14cb927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, эльдар муртазин, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), mobile research group
Технологии, Россия, Эльдар Муртазин, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Mobile Research Group
Аналитик прокомментировал сбой в Telegram

Муртазин: сбой в Telegram затронул серверы SDN, где хранится медиаконтент

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сбой в работе Telegram затронул несколько серверов SDN в разных странах, включая Россию, где хранится медиаконтент, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«
"Сбой связан с доступностью, связанностью серверов. Он затронул несколько стран, серверов, так называемых SDN. Там, где хранится как раз медиаконтент", - сказал Муртазин.
Он отметил, что сбой длился недолго, но произошел "в силу архитектуры Telegram" и плохого соединения с мессенджером в России нескольких хостинг-провайдеров, у которых также произошел сбой в работе.
"Все это наложилось вместе", - добавил эксперт.
По его словам, сейчас работа восстановлена, все функционирует, но, например, при открытии приложения может писать "обновление" , и по умолчанию не загружаются все медиа, их ставят в поток.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Telegram добавил новые функции
22 января, 18:40
"Но если нажать на видео, например, оно будет грузиться достаточно быстро", - пояснил Муртазин.
Ранее в воскресенье россияне жаловались на сбой в работе Telegram, наблюдалось более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar. Роскомнадзор подтвердил сбой в работе мессенджера в России и ряде других стран. По словам ведомства, предварительно сбой был вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса.
Позже корреспонденты агентства убедились в восстановлении работы приложения. В 15:40 мск, по данным Downradar, на сервисе не было жалоб не работу Telegram.
3-d макет мозга человека - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Итоги года в IT: импортозамещение, кибератаки и искусственный интеллект
25 декабря 2023, 09:37
 
ТехнологииРоссияЭльдар МуртазинTelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Mobile Research Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала