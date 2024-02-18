https://ria.ru/20240218/telegram-1928097605.html

Аналитик прокомментировал сбой в Telegram

Аналитик прокомментировал сбой в Telegram - РИА Новости, 18.02.2024

Аналитик прокомментировал сбой в Telegram

Сбой в работе Telegram затронул несколько серверов SDN в разных странах, включая Россию, где хранится медиаконтент, таким мнением с РИА Новости поделился... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T16:55

2024-02-18T16:55

2024-02-18T16:55

технологии

россия

эльдар муртазин

telegram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

mobile research group

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сбой в работе Telegram затронул несколько серверов SDN в разных странах, включая Россию, где хранится медиаконтент, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Сбой связан с доступностью, связанностью серверов. Он затронул несколько стран, серверов, так называемых SDN. Там, где хранится как раз медиаконтент", - сказал Муртазин. Он отметил, что сбой длился недолго, но произошел "в силу архитектуры Telegram" и плохого соединения с мессенджером в России нескольких хостинг-провайдеров, у которых также произошел сбой в работе. "Все это наложилось вместе", - добавил эксперт. По его словам, сейчас работа восстановлена, все функционирует, но, например, при открытии приложения может писать "обновление" , и по умолчанию не загружаются все медиа, их ставят в поток. "Но если нажать на видео, например, оно будет грузиться достаточно быстро", - пояснил Муртазин. Ранее в воскресенье россияне жаловались на сбой в работе Telegram, наблюдалось более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar. Роскомнадзор подтвердил сбой в работе мессенджера в России и ряде других стран. По словам ведомства, предварительно сбой был вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса. Позже корреспонденты агентства убедились в восстановлении работы приложения. В 15:40 мск, по данным Downradar, на сервисе не было жалоб не работу Telegram.

https://ria.ru/20240122/telegram-1922828872.html

https://ria.ru/20231225/itogi-1917852433.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, эльдар муртазин, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), mobile research group