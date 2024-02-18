https://ria.ru/20240218/telegram-1928090887.html
Telegram восстановил работу после сбоя
Telegram восстановил работу после сбоя - РИА Новости, 18.02.2024
Telegram восстановил работу после сбоя
Telegram после масштабного сбоя восстановил работу приложения, на сервисе Downradar нет жалоб, убедились корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:57
2024-02-18T15:57
2024-02-18T15:57
технологии
россия
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Telegram после масштабного сбоя восстановил работу приложения, на сервисе Downradar нет жалоб, убедились корреспонденты РИА Новости. Ранее в воскресенье россияне жаловались на сбой в работе Telegram, наблюдалось более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar. Роскомнадзор подтвердил сбой в работе мессенджера в России и ряде других стран. По словам ведомства, предварительно сбой в работе Telegram вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса. По данным Downradar на 14.45 мск, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах - например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе - Downdetector - также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, белоруссия, украина
Технологии, Россия, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Москва, Белоруссия, Украина
Telegram восстановил работу после сбоя
Telegram после масштабного сбоя восстановил работу, на Downradar нет жалоб