https://ria.ru/20240218/telegram-1928090887.html

Telegram восстановил работу после сбоя

Telegram восстановил работу после сбоя - РИА Новости, 18.02.2024

Telegram восстановил работу после сбоя

Telegram после масштабного сбоя восстановил работу приложения, на сервисе Downradar нет жалоб, убедились корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:57

2024-02-18T15:57

2024-02-18T15:57

технологии

россия

telegram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

белоруссия

украина

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Telegram после масштабного сбоя восстановил работу приложения, на сервисе Downradar нет жалоб, убедились корреспонденты РИА Новости. Ранее в воскресенье россияне жаловались на сбой в работе Telegram, наблюдалось более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar. Роскомнадзор подтвердил сбой в работе мессенджера в России и ряде других стран. По словам ведомства, предварительно сбой в работе Telegram вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса. По данным Downradar на 14.45 мск, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах - например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе - Downdetector - также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.

https://ria.ru/20240210/ataki-1926520667.html

россия

москва

белоруссия

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, белоруссия, украина