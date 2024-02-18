https://ria.ru/20240218/telegram-1928088046.html
Сбой в Telegram случился из-за проблемы во внутренней структуре, заявил РКН
Сбой в Telegram случился из-за проблемы во внутренней структуре, заявил РКН - РИА Новости, 18.02.2024
Сбой в Telegram случился из-за проблемы во внутренней структуре, заявил РКН
Предварительно сбой в работе Telegram вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса, он затронул несколько стран, включая Россию,... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:37
2024-02-18T15:37
2024-02-18T15:53
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
москва
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Предварительно сбой в работе Telegram вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса, он затронул несколько стран, включая Россию, следует из сообщения на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора."Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Проблема затронула ряд стран, включая Россию", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье россияне начали жаловаться на сбой в работе Telegram, более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar.По данным Downradar на 14.45 мск, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах - например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе - Downdetector - также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.
https://ria.ru/20240117/sputnik-1921914565.html
https://ria.ru/20240122/telegram-1922828872.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, москва, белоруссия
Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Россия, Москва, Белоруссия
Сбой в Telegram случился из-за проблемы во внутренней структуре, заявил РКН
ЦМУ ССОП РКН: сбой в Telegram случился из-за проблемы в инфраструктуре сервиса