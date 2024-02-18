Рейтинг@Mail.ru
Сбой в Telegram случился из-за проблемы во внутренней структуре, заявил РКН - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 18.02.2024 (обновлено: 15:53 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/telegram-1928088046.html
Сбой в Telegram случился из-за проблемы во внутренней структуре, заявил РКН
Сбой в Telegram случился из-за проблемы во внутренней структуре, заявил РКН - РИА Новости, 18.02.2024
Сбой в Telegram случился из-за проблемы во внутренней структуре, заявил РКН
Предварительно сбой в работе Telegram вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса, он затронул несколько стран, включая Россию,... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:37
2024-02-18T15:53
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
москва
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Предварительно сбой в работе Telegram вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса, он затронул несколько стран, включая Россию, следует из сообщения на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора."Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Проблема затронула ряд стран, включая Россию", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье россияне начали жаловаться на сбой в работе Telegram, более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar.По данным Downradar на 14.45 мск, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах - например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе - Downdetector - также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.
https://ria.ru/20240117/sputnik-1921914565.html
https://ria.ru/20240122/telegram-1922828872.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, москва, белоруссия
Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Россия, Москва, Белоруссия
Сбой в Telegram случился из-за проблемы во внутренней структуре, заявил РКН

ЦМУ ССОП РКН: сбой в Telegram случился из-за проблемы в инфраструктуре сервиса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Предварительно сбой в работе Telegram вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса, он затронул несколько стран, включая Россию, следует из сообщения на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.
"Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Проблема затронула ряд стран, включая Россию", - говорится в сообщении.
Мастер-класс для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Эксперт Sputnik рассказал о работе СМИ в Telegram
17 января, 17:47
Ранее в воскресенье россияне начали жаловаться на сбой в работе Telegram, более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar.
По данным Downradar на 14.45 мск, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах - например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе - Downdetector - также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Telegram добавил новые функции
22 января, 18:40
 
TelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоРоссияМоскваБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала