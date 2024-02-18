https://ria.ru/20240218/telegram-1928088046.html

Сбой в Telegram случился из-за проблемы во внутренней структуре, заявил РКН

Сбой в Telegram случился из-за проблемы во внутренней структуре, заявил РКН - РИА Новости, 18.02.2024

Сбой в Telegram случился из-за проблемы во внутренней структуре, заявил РКН

Предварительно сбой в работе Telegram вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса, он затронул несколько стран, включая Россию,... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:37

2024-02-18T15:37

2024-02-18T15:53

telegram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

россия

москва

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Предварительно сбой в работе Telegram вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса, он затронул несколько стран, включая Россию, следует из сообщения на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора."Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Проблема затронула ряд стран, включая Россию", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье россияне начали жаловаться на сбой в работе Telegram, более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar.По данным Downradar на 14.45 мск, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах - например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе - Downdetector - также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.

https://ria.ru/20240117/sputnik-1921914565.html

https://ria.ru/20240122/telegram-1922828872.html

россия

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, москва, белоруссия