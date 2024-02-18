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В Татарстане нашли тела двух жителей в запертом изнутри гараже - РИА Новости, 19.02.2024
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21:45 18.02.2024 (обновлено: 10:49 19.02.2024)
https://ria.ru/20240218/tela-1928126029.html
В Татарстане нашли тела двух жителей в запертом изнутри гараже
В Татарстане нашли тела двух жителей в запертом изнутри гараже - РИА Новости, 19.02.2024
В Татарстане нашли тела двух жителей в запертом изнутри гараже
Тела двух местных жителей 2003 и 2004 годов рождения найдены в запертом изнутри гараже в Бугульме, проводится проверка, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-18T21:45
2024-02-19T10:49
происшествия
бугульма
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КАЗАНЬ, 18 фев — РИА Новости. Тела двух местных жителей 2003 и 2004 годов рождения найдены в запертом изнутри гараже в Бугульме, проводится проверка, сообщает прокуратура Татарстана. "В Бугульме в одном из гаражных боксов обнаружены тела двоих мужчин. По предварительным данным, погибшие арендовали гараж на улице Никитина для ремонта автомобиля. Ворота гаража были заперты с внутренней стороны", — говорится в сообщении. Тела погибших обнаружила собственница гаража после того, как молодые люди перестали отвечать на звонки. Предположительно, мужчины могли отравиться выхлопными газами от заведенного двигателя транспортного средства. Личность погибших установлены — это местные жители 2003 и 2004 годов рождения. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов. Следственные органы начали проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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происшествия, бугульма
Происшествия, Бугульма
В Татарстане нашли тела двух жителей в запертом изнутри гараже

В Татарстане нашли тела двух мужчин в запертом изнутри гараже

© Фото : Прокуратура ТАТАРСТАНА/TelegramМесто происшествия, где в одном из гаражных боксов были обнаружены тела мужчин в Бугульме. 18 февраля 2024
Место происшествия, где в одном из гаражных боксов были обнаружены тела мужчин в Бугульме. 18 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Фото : Прокуратура ТАТАРСТАНА/Telegram
Место происшествия, где в одном из гаражных боксов были обнаружены тела мужчин в Бугульме. 18 февраля 2024
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 фев — РИА Новости. Тела двух местных жителей 2003 и 2004 годов рождения найдены в запертом изнутри гараже в Бугульме, проводится проверка, сообщает прокуратура Татарстана.
«
"В Бугульме в одном из гаражных боксов обнаружены тела двоих мужчин. По предварительным данным, погибшие арендовали гараж на улице Никитина для ремонта автомобиля. Ворота гаража были заперты с внутренней стороны", — говорится в сообщении.
Тела погибших обнаружила собственница гаража после того, как молодые люди перестали отвечать на звонки. Предположительно, мужчины могли отравиться выхлопными газами от заведенного двигателя транспортного средства.
Личность погибших установлены — это местные жители 2003 и 2004 годов рождения.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов. Следственные органы начали проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося.
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ПроисшествияБугульма
 
 
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