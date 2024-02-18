https://ria.ru/20240218/svo-1928032792.html

Рогов заявил об активизации боев на Запорожском направлении

Рогов заявил об активизации боев на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.02.2024

Рогов заявил об активизации боев на Запорожском направлении

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил об активизации боевых действий на запорожской линии фронта. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T08:56

2024-02-18T08:56

2024-02-18T08:56

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

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вооруженные силы рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил об активизации боевых действий на запорожской линии фронта. "За последние дни и особенно за субботу возросла активность боевых действий на запорожской линии фронта. Инициатива находится в наших руках", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, приоритетным направлением на линии фронта в Запорожской области является ореховское направление в районе сел Работино и Вербовое. "Наша артиллерия, реактивные системы залпового огня, ТОС "Солнцепек" наносят массированные удары по врагу - его укрепрайонам и скоплениям боевой техники", - подчеркнул Рогов. Накануне МО РФ заявило, что нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая балка и Змиевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность