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Рогов заявил об активизации боев на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/svo-1928032792.html
Рогов заявил об активизации боев на Запорожском направлении
Рогов заявил об активизации боев на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.02.2024
Рогов заявил об активизации боев на Запорожском направлении
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил об активизации боевых действий на запорожской линии фронта. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T08:56
2024-02-18T08:56
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил об активизации боевых действий на запорожской линии фронта. "За последние дни и особенно за субботу возросла активность боевых действий на запорожской линии фронта. Инициатива находится в наших руках", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, приоритетным направлением на линии фронта в Запорожской области является ореховское направление в районе сел Работино и Вербовое. "Наша артиллерия, реактивные системы залпового огня, ТОС "Солнцепек" наносят массированные удары по врагу - его укрепрайонам и скоплениям боевой техники", - подчеркнул Рогов. Накануне МО РФ заявило, что нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая балка и Змиевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Рогов заявил об активизации боев на Запорожском направлении

Рогов заявил об активизации боев на запорожской линии фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил об активизации боевых действий на запорожской линии фронта.
"За последние дни и особенно за субботу возросла активность боевых действий на запорожской линии фронта. Инициатива находится в наших руках", - сказал Рогов РИА Новости.
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По его словам, приоритетным направлением на линии фронта в Запорожской области является ореховское направление в районе сел Работино и Вербовое.
«
"Наша артиллерия, реактивные системы залпового огня, ТОС "Солнцепек" наносят массированные удары по врагу - его укрепрайонам и скоплениям боевой техники", - подчеркнул Рогов.
Накануне МО РФ заявило, что нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая балка и Змиевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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