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Приказ. В США раскрыли шокирующий факт об ударах ВСУ по России
Приказ. В США раскрыли шокирующий факт об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 18.02.2024
Приказ. В США раскрыли шокирующий факт об ударах ВСУ по России
США приказывают Зеленскому атаковать российские города, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:48
2024-02-18T13:48
2024-02-18T18:33
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. США приказывают Зеленскому атаковать российские города, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner."Мы им (аппарату Зеленского. — Прим. ред.) приказываем использовать любые ракеты, которые мы можем им предоставить, или беспилотные системы, чтобы нанести вред России, чтобы нанести вред русским на территории России. Другими словами, атаковать города, деревни внутри России", — сказал он.Это сродни бессмысленной мести, когда если человек не может что-то получить, то он хочет это уничтожить, объяснил эксперт.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Самыми смертоносными стали удары ВСУ по Белгороду в конце декабря и середине февраля. Так, 30 декабря под обстрел попал центр города. В результате атаки погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. Затем украинские войска ударили 15 февраля, жертвами стали семь человек, включая годовалую девочку.
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в мире, россия, сша, белгород, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Белгород, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Приказ. В США раскрыли шокирующий факт об ударах ВСУ по России
Макгрегор: США приказывают Украине атаковать территорию России
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
США приказывают Зеленскому атаковать российские города, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner
.
"Мы им (аппарату Зеленского. — Прим. ред.) приказываем использовать любые ракеты, которые мы можем им предоставить, или беспилотные системы, чтобы нанести вред России, чтобы нанести вред русским на территории России. Другими словами, атаковать города, деревни внутри России", — сказал он.
Это сродни бессмысленной мести, когда если человек не может что-то получить, то он хочет это уничтожить, объяснил эксперт.
ВСУ
регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России
, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Самыми смертоносными стали удары ВСУ по Белгороду в конце декабря и середине февраля. Так, 30 декабря под обстрел попал центр города. В результате атаки погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. Затем украинские войска ударили 15 февраля, жертвами стали семь человек, включая годовалую девочку.
Источник: ВСУ за сутки почти 40 раз обстреляли Херсонскую область