https://ria.ru/20240218/spg-1928029206.html
Испания и Бельгия стали главными покупателями российского СПГ в Европе
Испания и Бельгия стали главными покупателями российского СПГ в Европе - РИА Новости, 18.02.2024
Испания и Бельгия стали главными покупателями российского СПГ в Европе
По итогам прошлого года главными европейскими покупателями российского сжиженного природного газа стали Испания и Бельгия — на них пришлось почти три четверти... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T08:10
2024-02-18T08:10
2024-02-18T10:00
экономика
испания
бельгия
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
спг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155158/19/1551581960_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_9ea72d2ff701b4bd596d5e53cd5cdcee.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. По итогам прошлого года главными европейскими покупателями российского сжиженного природного газа стали Испания и Бельгия — на них пришлось почти три четверти всех поставок в Евросоюз, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистики. Так, Испания приобрела более 40 процентов всего поставленного Россией СПГ — 5,24 миллиарда кубометров (на пять процентов больше, чем годом ранее). На долю Бельгии пришлось 30 процентов, а ее закупки выросли в 1,7 раза, до 3,82 миллиарда кубометров. На третьем месте оказались Нидерланды, хотя годовой объем снизился в 1,9 раза — до 2,1 миллиарда кубометров. Абсолютным лидером по росту импорта российского СПГ стала Греция — он вырос в 4,1 раза, до 750 миллионов кубометров, что вывело ее на четвертое место в списке крупнейших покупателей. Португалия, которая увеличила закупки в 1,4 раза, до 390 миллионов кубометров, стала пятой. Небольшие объемы газа купили также Финляндия, Италия, Швеция, Эстония и Литва — в общей сложности около 380 миллионов кубометров. В целом за 2023 год Евросоюз нарастил покупки российского СПГ примерно на три процента — до 12,7 миллиарда кубометров.
https://ria.ru/20240211/spg-1926651746.html
https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html
испания
бельгия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155158/19/1551581960_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_0aa47c6b90c6c6ebc0d43488f69a64e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, испания, бельгия, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, спг
Экономика, Испания, Бельгия, Россия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, СПГ
Испания и Бельгия стали главными покупателями российского СПГ в Европе
Испания и Бельгия купили три четверти поставок российского СПГ в ЕС в 2023 году