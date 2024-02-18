https://ria.ru/20240218/spg-1928029206.html

Испания и Бельгия стали главными покупателями российского СПГ в Европе

Испания и Бельгия стали главными покупателями российского СПГ в Европе - РИА Новости, 18.02.2024

Испания и Бельгия стали главными покупателями российского СПГ в Европе

По итогам прошлого года главными европейскими покупателями российского сжиженного природного газа стали Испания и Бельгия — на них пришлось почти три четверти... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T08:10

2024-02-18T08:10

2024-02-18T10:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. По итогам прошлого года главными европейскими покупателями российского сжиженного природного газа стали Испания и Бельгия — на них пришлось почти три четверти всех поставок в Евросоюз, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистики. Так, Испания приобрела более 40 процентов всего поставленного Россией СПГ — 5,24 миллиарда кубометров (на пять процентов больше, чем годом ранее). На долю Бельгии пришлось 30 процентов, а ее закупки выросли в 1,7 раза, до 3,82 миллиарда кубометров. На третьем месте оказались Нидерланды, хотя годовой объем снизился в 1,9 раза — до 2,1 миллиарда кубометров. Абсолютным лидером по росту импорта российского СПГ стала Греция — он вырос в 4,1 раза, до 750 миллионов кубометров, что вывело ее на четвертое место в списке крупнейших покупателей. Португалия, которая увеличила закупки в 1,4 раза, до 390 миллионов кубометров, стала пятой. Небольшие объемы газа купили также Финляндия, Италия, Швеция, Эстония и Литва — в общей сложности около 380 миллионов кубометров. В целом за 2023 год Евросоюз нарастил покупки российского СПГ примерно на три процента — до 12,7 миллиарда кубометров.

https://ria.ru/20240211/spg-1926651746.html

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html

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Ольга Фомченкова

экономика, испания, бельгия, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, спг