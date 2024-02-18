https://ria.ru/20240218/spetsoperatsiya-1928121882.html
Российские бойцы нашли западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке
Российские бойцы нашли западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024
Российские бойцы нашли западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке
Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке, видео рейда отряда специального назначения "Викинг" по... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T20:51
2024-02-18T20:51
2024-02-18T21:26
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АВДЕЕВКА/ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке, видео рейда отряда специального назначения "Викинг" по освобожденному городу оказалось в распоряжении РИА Новости.Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.Согласно видео, в одном из ящиков бойцы обнаружили партию снарядов для автоматического гранатомета - кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему, всё - иностранного производства, по предположению бойца, польского или болгарского."Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. 10-й завод, я все не могу выяснить, что это за завод. Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших АГС'ок", - говорит на видео командир подразделения.На видео, снятом в Авдеевке в воскресенье, видно одноэтажное строение, внутри большое число ящиков с боеприпасами, некоторые из них маркированы на кириллице, но многие обозначены латинскими буквами, есть наклейки и маркировки с указанием даты производства 2023 года.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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Трофейное западное оружие в расположении ВСУ в Авдеевке
Трофейное западное оружие в расположении ВСУ в Авдеевке
2024-02-18T20:51
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авдеевка, безопасность, россия
Авдеевка, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Российские бойцы нашли западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке
Российские бойцы нашли трофейное западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке
АВДЕЕВКА/ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке, видео рейда отряда специального назначения "Викинг" по освобожденному городу оказалось в распоряжении РИА Новости.
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку
и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ
. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
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Согласно видео, в одном из ящиков бойцы обнаружили партию снарядов для автоматического гранатомета - кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему, всё - иностранного производства, по предположению бойца, польского или болгарского.
"Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. 10-й завод, я все не могу выяснить, что это за завод. Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших АГС'ок", - говорит на видео командир подразделения.
На видео, снятом в Авдеевке в воскресенье, видно одноэтажное строение, внутри большое число ящиков с боеприпасами, некоторые из них маркированы на кириллице, но многие обозначены латинскими буквами, есть наклейки и маркировки с указанием даты производства 2023 года.
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