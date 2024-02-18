https://ria.ru/20240218/spetsoperatsiya-1928110171.html

Спецоперация, 18 февраля: ВС России полностью взяли под контроль Авдеевку

Спецоперация, 18 февраля: ВС России полностью взяли под контроль Авдеевку - РИА Новости, 18.02.2024

Спецоперация, 18 февраля: ВС России полностью взяли под контроль Авдеевку

О взятии Авдеевки, высказывании Владимира Путина о начале спецоперации и скепсисе Джо Байдена насчет перспектив ВСУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T19:14

2024-02-18T19:14

2024-02-18T19:38

специальная военная операция на украине

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игорь конашенков

киев

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. О взятии Авдеевки, высказывании Владимира Путина о начале спецоперации и скепсисе Джо Байдена насчет перспектив ВСУ — в материале РИА Новости.ВС России взяли АвдеевкуМинобороны сообщило, что 17 февраля Центральная группировка войск взяла под контроль Авдеевку в ДНР и продвинулась на глубину 8,6 километров.Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более полутора тысячи военных. Украинская армия начала бежать из города за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского об отступлении, отметил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военное ведомство готовит персональные списки на награждение бойцов и летчиков, принимавших участие в операции по освобождению Авдеевки.Ход спецоперацииПодразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, а подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные позиции на Херсонском.Украинские войска потеряли порядка 800 военнослужащих и шесть танков за сутки на всех направлениях. Средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбили 105 беспилотников.О сроках начала СВОРоссия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что рассчитывала на порядочность партнеров и исполнение Минских договоренностей, Москва не знала, что европейцы не собирались их реализовывать, заявил Владимир Путин."Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывший канцлер (Германии Ангела Меркель. — Прим. ред.) и бывший президент Франции (Франсуа Олланд. — Прим. ред.) сказали, что они и не собирались выполнять этих соглашений", — сказал президент.По его словам, Россия старалась реализовать договоренности, как бы сложны они ни были для обеих сторонСкепсис Байдена по поводу устойчивости ВСУПрезидент США Джо Байден заявил, что верит в успех попыток его администрации получить дополнительное финансирование от конгресса на нужды Киева."Я говорил с (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим (от конгресса. — Прим. ред.) эти деньги. На карту поставлено столь много", — сказал он журналистам пула Белого дома.Как при этом признался глава государства, он не может быть уверен, что до тех пор под контроль России не перейдет еще больше украинских городов.О возможной причастности Лондона к крушению Ил-76В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщил РИА Новости источник."Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью", — сказал собеседник агентства . ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.О планах Парижа поставить Киеву дроныФранция в ближайшие недели намерена поставить Украине новейшие БПЛА-камикадзе, разрабатываемые сейчас Парижем, сообщил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню. По его словам, это также позволит протестировать разработку на поле боя. Лекорню утверждает, что Франция не находится в войне с Россией, а помогать Украине не является соучастием в конфликте.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928077541.html

https://ria.ru/20240218/kanada-1927822423.html

https://ria.ru/20240217/krushenie-1927947117.html

https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

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в мире, россия, авдеевка, джо байден, александр сырский, игорь конашенков, киев, вооруженные силы украины, ил-76