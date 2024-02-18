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Спецоперация, 18 февраля: ВС России полностью взяли под контроль Авдеевку - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 18.02.2024 (обновлено: 19:38 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/spetsoperatsiya-1928110171.html
Спецоперация, 18 февраля: ВС России полностью взяли под контроль Авдеевку
Спецоперация, 18 февраля: ВС России полностью взяли под контроль Авдеевку - РИА Новости, 18.02.2024
Спецоперация, 18 февраля: ВС России полностью взяли под контроль Авдеевку
О взятии Авдеевки, высказывании Владимира Путина о начале спецоперации и скепсисе Джо Байдена насчет перспектив ВСУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T19:14
2024-02-18T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
джо байден
александр сырский
игорь конашенков
киев
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. О взятии Авдеевки, высказывании Владимира Путина о начале спецоперации и скепсисе Джо Байдена насчет перспектив ВСУ — в материале РИА Новости.ВС России взяли АвдеевкуМинобороны сообщило, что 17 февраля Центральная группировка войск взяла под контроль Авдеевку в ДНР и продвинулась на глубину 8,6 километров.Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более полутора тысячи военных. Украинская армия начала бежать из города за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского об отступлении, отметил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военное ведомство готовит персональные списки на награждение бойцов и летчиков, принимавших участие в операции по освобождению Авдеевки.Ход спецоперацииПодразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, а подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные позиции на Херсонском.Украинские войска потеряли порядка 800 военнослужащих и шесть танков за сутки на всех направлениях. Средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбили 105 беспилотников.О сроках начала СВОРоссия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что рассчитывала на порядочность партнеров и исполнение Минских договоренностей, Москва не знала, что европейцы не собирались их реализовывать, заявил Владимир Путин.&quot;Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывший канцлер (Германии Ангела Меркель. — Прим. ред.) и бывший президент Франции (Франсуа Олланд. — Прим. ред.) сказали, что они и не собирались выполнять этих соглашений&quot;, — сказал президент.По его словам, Россия старалась реализовать договоренности, как бы сложны они ни были для обеих сторонСкепсис Байдена по поводу устойчивости ВСУПрезидент США Джо Байден заявил, что верит в успех попыток его администрации получить дополнительное финансирование от конгресса на нужды Киева."Я говорил с (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим (от конгресса. — Прим. ред.) эти деньги. На карту поставлено столь много", — сказал он журналистам пула Белого дома.Как при этом признался глава государства, он не может быть уверен, что до тех пор под контроль России не перейдет еще больше украинских городов.О возможной причастности Лондона к крушению Ил-76В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщил РИА Новости источник."Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью", — сказал собеседник агентства . ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.О планах Парижа поставить Киеву дроныФранция в ближайшие недели намерена поставить Украине новейшие БПЛА-камикадзе, разрабатываемые сейчас Парижем, сообщил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню. По его словам, это также позволит протестировать разработку на поле боя. Лекорню утверждает, что Франция не находится в войне с Россией, а помогать Украине не является соучастием в конфликте.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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в мире, россия, авдеевка, джо байден, александр сырский, игорь конашенков, киев, вооруженные силы украины, ил-76
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Джо Байден, Александр Сырский, Игорь Конашенков, Киев, Вооруженные силы Украины, Ил-76
Спецоперация, 18 февраля: ВС России полностью взяли под контроль Авдеевку

Минобороны: ВС России полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Авдеевку
Вид на Авдеевку - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Авдеевку. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. О взятии Авдеевки, высказывании Владимира Путина о начале спецоперации и скепсисе Джо Байдена насчет перспектив ВСУ — в материале РИА Новости.

ВС России взяли Авдеевку

Минобороны сообщило, что 17 февраля Центральная группировка войск взяла под контроль Авдеевку в ДНР и продвинулась на глубину 8,6 километров.
Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более полутора тысячи военных. Украинская армия начала бежать из города за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского об отступлении, отметил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военное ведомство готовит персональные списки на награждение бойцов и летчиков, принимавших участие в операции по освобождению Авдеевки.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
08:00

Ход спецоперации

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, а подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные позиции на Херсонском.
Украинские войска потеряли порядка 800 военнослужащих и шесть танков за сутки на всех направлениях. Средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбили 105 беспилотников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.02.2024Посмотреть

О сроках начала СВО

Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что рассчитывала на порядочность партнеров и исполнение Минских договоренностей, Москва не знала, что европейцы не собирались их реализовывать, заявил Владимир Путин.
«

"Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывший канцлер (Германии Ангела Меркель. — Прим. ред.) и бывший президент Франции (Франсуа Олланд. — Прим. ред.) сказали, что они и не собирались выполнять этих соглашений", — сказал президент.

По его словам, Россия старалась реализовать договоренности, как бы сложны они ни были для обеих сторон
Российско-украинские переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Путин напомнил о попытках России завершить конфликт на Украине мирно
14:30

Скепсис Байдена по поводу устойчивости ВСУ

Президент США Джо Байден заявил, что верит в успех попыток его администрации получить дополнительное финансирование от конгресса на нужды Киева.
«
"Я говорил с (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим (от конгресса. — Прим. ред.) эти деньги. На карту поставлено столь много", — сказал он журналистам пула Белого дома.
Как при этом признался глава государства, он не может быть уверен, что до тех пор под контроль России не перейдет еще больше украинских городов.
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Придется отвечать. Россия поставила перед Западом вопрос ребром
08:00

О возможной причастности Лондона к крушению Ил-76

В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщил РИА Новости источник.
«
"Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью", — сказал собеседник агентства .
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Сальдо назвал версию Киева о крушении Ил-76 нелепой
Вчера, 13:45

О планах Парижа поставить Киеву дроны

Франция в ближайшие недели намерена поставить Украине новейшие БПЛА-камикадзе, разрабатываемые сейчас Парижем, сообщил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню.
По его словам, это также позволит протестировать разработку на поле боя. Лекорню утверждает, что Франция не находится в войне с Россией, а помогать Украине не является соучастием в конфликте.
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
"Все трещит по швам". У ВСУ серьезные проблемы на фронте
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвдеевкаДжо БайденАлександр СырскийИгорь КонашенковКиевВооруженные силы УкраиныИл-76
 
 
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