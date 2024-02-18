https://ria.ru/20240218/spetsoperatsiya-1928076101.html

Российская ПВО за сутки уничтожила 105 украинских дронов

Российская ПВО за сутки уничтожила 105 украинских дронов - РИА Новости, 18.02.2024

Российская ПВО за сутки уничтожила 105 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 105 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службы Минобороны России. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:21

2024-02-18T14:21

2024-02-18T14:21

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 105 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службы Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Кременная, Калиновка Луганской народной республики, Стыла, Семигорье и Верхнеторецкое, Донецкой народной республики, Любимовка, Червоногорка и Мирное Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12723 беспилотных летательных аппарата, 470 зенитных ракетных комплексов, 15098 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8091 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18801 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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россия, харьковская область, кременная, безопасность