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Российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской мехбригады
Российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской мехбригады - РИА Новости, 18.02.2024
Российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской мехбригады
Российские военные поразили в ДНР пункт управления 31-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:11
2024-02-18T14:11
2024-02-18T14:31
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР пункт управления 31-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке."Поражен пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой народной республики, склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской мехбригады
МО: ВС РФ поразили в ДНР пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ