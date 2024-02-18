https://ria.ru/20240218/spetsoperatsiya-1928075174.html

Российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской мехбригады

Российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской мехбригады - РИА Новости, 18.02.2024

Российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской мехбригады

Российские военные поразили в ДНР пункт управления 31-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:11

2024-02-18T14:11

2024-02-18T14:31

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР пункт управления 31-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ в сводке."Поражен пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой народной республики, склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф