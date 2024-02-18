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Путин ответил на вопрос, почему СВО не началась раньше - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 18.02.2024 (обновлено: 14:25 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/spetsoperatsiya-1928070541.html
Путин ответил на вопрос, почему СВО не началась раньше
Путин ответил на вопрос, почему СВО не началась раньше - РИА Новости, 18.02.2024
Путин ответил на вопрос, почему СВО не началась раньше
Россия не начала специальную военную операцию на Украине раньше, потому что рассчитывала на порядочность партнеров и на исполнение минских договоренностей,... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:43
2024-02-18T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
минские соглашения
украина
донбасс
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия не начала специальную военную операцию на Украине раньше, потому что рассчитывала на порядочность партнеров и на исполнение минских договоренностей, Москва не знала, что европейцы не собирались их реализовывать, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.Путину был задан вопрос о том, почему Россия не начала спецоперацию раньше."Потому что рассчитывали на порядочность наших партнеров, рассчитывали, что договоренности, которые были достигнуты в том же Минске, Минские соглашения, в конечном итоге будут исполняться всеми. Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывший канцлер (Германии - ред.) и бывший президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять этих соглашений. Но мы же этого не знали, мы же всё-таки старались их реализовать, как бы сложны они ни были для, кстати говоря, обеих сторон", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.Президент добавил, что думал, что постепенно получится реализовать достигнутые договоренности, вот только вторая сторона и не собиралась этого делать. И в этом, по мнению Путина, и заключалась проблема.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html
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безопасность, владимир путин, минские соглашения, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Минские соглашения, Украина, Донбасс
Путин ответил на вопрос, почему СВО не началась раньше

Путин: РФ рассчитывала на порядочность партнёров, поэтому СВО не началась раньше

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота российских военных в зоне спецоперации
Работа российских военных в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа российских военных в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия не начала специальную военную операцию на Украине раньше, потому что рассчитывала на порядочность партнеров и на исполнение минских договоренностей, Москва не знала, что европейцы не собирались их реализовывать, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
Путину был задан вопрос о том, почему Россия не начала спецоперацию раньше.
"Потому что рассчитывали на порядочность наших партнеров, рассчитывали, что договоренности, которые были достигнуты в том же Минске, Минские соглашения, в конечном итоге будут исполняться всеми. Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывший канцлер (Германии - ред.) и бывший президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять этих соглашений. Но мы же этого не знали, мы же всё-таки старались их реализовать, как бы сложны они ни были для, кстати говоря, обеих сторон", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Президент добавил, что думал, что постепенно получится реализовать достигнутые договоренности, вот только вторая сторона и не собиралась этого делать. И в этом, по мнению Путина, и заключалась проблема.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинМинские соглашенияУкраинаДонбасс
 
 
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