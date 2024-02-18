https://ria.ru/20240218/spetsoperatsiya-1928070541.html
Путин ответил на вопрос, почему СВО не началась раньше
Путин ответил на вопрос, почему СВО не началась раньше - РИА Новости, 18.02.2024
Путин ответил на вопрос, почему СВО не началась раньше
Россия не начала специальную военную операцию на Украине раньше, потому что рассчитывала на порядочность партнеров и на исполнение минских договоренностей,... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:43
2024-02-18T13:43
2024-02-18T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
минские соглашения
украина
донбасс
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия не начала специальную военную операцию на Украине раньше, потому что рассчитывала на порядочность партнеров и на исполнение минских договоренностей, Москва не знала, что европейцы не собирались их реализовывать, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.Путину был задан вопрос о том, почему Россия не начала спецоперацию раньше."Потому что рассчитывали на порядочность наших партнеров, рассчитывали, что договоренности, которые были достигнуты в том же Минске, Минские соглашения, в конечном итоге будут исполняться всеми. Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывший канцлер (Германии - ред.) и бывший президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять этих соглашений. Но мы же этого не знали, мы же всё-таки старались их реализовать, как бы сложны они ни были для, кстати говоря, обеих сторон", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.Президент добавил, что думал, что постепенно получится реализовать достигнутые договоренности, вот только вторая сторона и не собиралась этого делать. И в этом, по мнению Путина, и заключалась проблема.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин, минские соглашения, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Минские соглашения, Украина, Донбасс
Путин ответил на вопрос, почему СВО не началась раньше
Путин: РФ рассчитывала на порядочность партнёров, поэтому СВО не началась раньше