https://ria.ru/20240218/spetsoperatsiya-1928023385.html

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили расчет гаубицы ВСУ

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили расчет гаубицы ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили расчет гаубицы ВСУ

Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожил артиллерийское орудие Д-30 ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T05:32

2024-02-18T05:32

2024-02-18T05:32

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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожил артиллерийское орудие Д-30 ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в зоне СВО на одном из участков разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены координаты огневой позиции расчета артиллерийского орудия Д-30 ВСУ", - сообщили в МО РФ.Уточняется, что координаты цели были переданы расчету 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. "Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил артиллерийское орудие Д-30 боевиков ВСУ вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность