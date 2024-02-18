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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили расчет гаубицы ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили расчет гаубицы ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили расчет гаубицы ВСУ
Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожил артиллерийское орудие Д-30 ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T05:32
2024-02-18T05:32
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожил артиллерийское орудие Д-30 ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в зоне СВО на одном из участков разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены координаты огневой позиции расчета артиллерийского орудия Д-30 ВСУ", - сообщили в МО РФ.Уточняется, что координаты цели были переданы расчету 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. "Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил артиллерийское орудие Д-30 боевиков ВСУ вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили расчет гаубицы ВСУ
МО: артиллеристы группировки "Запад" уничтожили расчет гаубицы ВСУ с орудием
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожил артиллерийское орудие Д-30 ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"На Купянском направлении в зоне СВО на одном из участков разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены координаты огневой позиции расчета артиллерийского орудия Д-30 ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что координаты цели были переданы расчету 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения.
"Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил артиллерийское орудие Д-30 боевиков ВСУ вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
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