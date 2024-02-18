https://ria.ru/20240218/sochi-1928065703.html
В Сочи груженый большегруз вылетел с трассы
В Сочи груженый большегруз вылетел с трассы - РИА Новости, 18.02.2024
В Сочи груженый большегруз вылетел с трассы
Водитель большегруза, вылетевшего с трассы в Сочи, погиб после госпитализации, сообщает УВД курорта в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:17
2024-02-18T13:17
2024-02-18T13:17
происшествия
сочи
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СОЧИ, 18 фев - РИА Новости. Водитель большегруза, вылетевшего с трассы в Сочи, погиб после госпитализации, сообщает УВД курорта в Telegram-канале. В воскресенье утром на улице Яна Фабрициуса в Сочи перевернулся груженый автомобиль. По предварительным данным, на съезде с объездной водитель не справился с управлением, в результате чего машина упала на нижнюю часть дороги. Водитель большегруза был госпитализирован. "От полученных в результате ДТП травм водитель большегруза погиб", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240216/dtp-1927896411.html
сочи
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происшествия, сочи
В Сочи груженый большегруз вылетел с трассы
Водитель большегруза, вылетевшего с дороги в Сочи, погиб от травм