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В Сочи груженый большегруз вылетел с трассы - РИА Новости, 18.02.2024
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13:17 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/sochi-1928065703.html
В Сочи груженый большегруз вылетел с трассы
В Сочи груженый большегруз вылетел с трассы - РИА Новости, 18.02.2024
В Сочи груженый большегруз вылетел с трассы
Водитель большегруза, вылетевшего с трассы в Сочи, погиб после госпитализации, сообщает УВД курорта в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:17
2024-02-18T13:17
происшествия
сочи
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СОЧИ, 18 фев - РИА Новости. Водитель большегруза, вылетевшего с трассы в Сочи, погиб после госпитализации, сообщает УВД курорта в Telegram-канале. В воскресенье утром на улице Яна Фабрициуса в Сочи перевернулся груженый автомобиль. По предварительным данным, на съезде с объездной водитель не справился с управлением, в результате чего машина упала на нижнюю часть дороги. Водитель большегруза был госпитализирован. "От полученных в результате ДТП травм водитель большегруза погиб", - говорится в сообщении.
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В Сочи груженый большегруз вылетел с трассы

Водитель большегруза, вылетевшего с дороги в Сочи, погиб от травм

© Фото : Полиция Сочи/TelegramМесто ДТП с участием большегруза в Сочи
Место ДТП с участием большегруза в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Фото : Полиция Сочи/Telegram
Место ДТП с участием большегруза в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 фев - РИА Новости. Водитель большегруза, вылетевшего с трассы в Сочи, погиб после госпитализации, сообщает УВД курорта в Telegram-канале.
В воскресенье утром на улице Яна Фабрициуса в Сочи перевернулся груженый автомобиль. По предварительным данным, на съезде с объездной водитель не справился с управлением, в результате чего машина упала на нижнюю часть дороги. Водитель большегруза был госпитализирован.
"От полученных в результате ДТП травм водитель большегруза погиб", - говорится в сообщении.
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