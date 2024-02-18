Симоньян заявила о необходимости "справедливизации" правосудия
Симоньян заявила о необходимости "справедливизации" правосудия, а не гуманизации
Маргарита Симоньян. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила о необходимости "справедливизации" правосудия, в которой оно нуждается больше, чем в гуманизации.
Она рассказала о встрече с председателем СК Александром Бастрыкиным, которая "была удивительной и очень неожиданной по его реакциям и его мнению о некоторых происходящих у нас внутри процессах, "посадках", применении правосудия".
"И мы с ним говорили о том, что нужна не гуманизация правосудия, а <...> справедливизация правосудия. Потому что, конечно, то, что творится сейчас и все больше бросается в глаза в последнее время, это к справедливизации и справедливости имеет очень мало отношения. <...> И это вопрос — законодательства, это вопрос нашего уголовного кодекса", — подчеркнула Симоньян.
Наказание по некоторым уголовным статьям вызывает вопросы, уточнила журналист.
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"Непонятно маленькие сроки за убийство. Убийство — это страшнейшее преступление, одно из самых страшных преступлений: ты жизнь у человека отнял — шесть лет", — отметила она.
Симоньян привела пример, как за убийство с отягчающими обстоятельствами человек получил шесть лет, а вышел на свободу через четыре года.
При этом она напомнила про журналистку Александру Баязитову и бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кирилла Суханова, получивших сроки больше, чем дают по статье за убийство.
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"С этим (с преступлениями в Telegram. — Прим. ред.), конечно, надо бороться, но нужно же сопоставлять сроки, все-таки <...> Баязитовой <...>, 14,5 лет ей запросили, <...> хорошо, дали меньше <...>. (Бывшие сотрудники Ксении Собчак. — Прим. ред.) ничего хорошего они, конечно, не сделали, но 7,5 (лет. — Прим. ред.), больше, чем за убийство? <...> И даже руководитель Следственного комитета <...> на встрече с нами <...> с недоумением об этом говорил. <...> Надо же что-то с этим делать, с нашим законодательством", — резюмировала медиаменеджер.
Басманный суд Москвы приговорил к пяти и четырем с половиной годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на блок негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове.
Хамовнический суд назначил семь с половиной лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по семь лет бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому и Тимуру Бигаеву.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова за блок на публикацию порочащих сведений и удаление одного из постов в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами.
Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление поста обсуждалась сумма в 800 тысяч рублей, а десять миллионов касались контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Обвиняемые утверждали, что считали это общение скорее коммерческим и деловым, не выдвигали каких-либо угроз или требований, а значит, не было и вымогательства.
Собчак сперва заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или его фейковому двойнику, в котором появилась публикация о якобы начатом против Чемезова расследовании. Но накануне ареста Суханова она уехала из России, а позже вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", после чего принесла Чемезову извинения за сотрудников.