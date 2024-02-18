https://ria.ru/20240218/shri-lanka-1928096614.html

Дипмиссия России рассказала о ситуации на Шри-Ланке после инцидента в отеле

Дипмиссия России рассказала о ситуации на Шри-Ланке после инцидента в отеле - РИА Новости, 18.02.2024

Дипмиссия России рассказала о ситуации на Шри-Ланке после инцидента в отеле

Ситуация на Шри-Ланке не несет угрозы жизни и здоровью туристов, которые могут спокойно продолжить свой отдых на острове, заявило в Telegram-канале посольство... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T16:46

2024-02-18T16:46

2024-02-18T16:58

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация на Шри-Ланке не несет угрозы жизни и здоровью туристов, которые могут спокойно продолжить свой отдых на острове, заявило в Telegram-канале посольство РФ после информации об инциденте с россиянами в местном отеле."Ситуация на Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов. Граждане могут спокойно продолжать свой отдых на острове", - говорится в сообщении.Посольство России на Шри-Ланке в воскресенье призвало постоянно проживающих в этом государстве россиян рассмотреть возможность возвращения на родину в связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан на острове.В посольстве России на Шри-Ланке в воскресенье обратили внимание на инцидент, произошедший в ночь на 15 февраля с тремя российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, расположенном в населенном пункте Хабарадува округа Галле Южной провинции Шри-Ланки. Диппредставительство сообщает со слов гражданок России, что персонал этого отеля позволял себе домогательства и непристойное поведение, после чего произошла драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.

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