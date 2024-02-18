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Дипмиссия России рассказала о ситуации на Шри-Ланке после инцидента в отеле - РИА Новости, 18.02.2024
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Туризм
 
16:46 18.02.2024 (обновлено: 16:58 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/shri-lanka-1928096614.html
Дипмиссия России рассказала о ситуации на Шри-Ланке после инцидента в отеле
Дипмиссия России рассказала о ситуации на Шри-Ланке после инцидента в отеле - РИА Новости, 18.02.2024
Дипмиссия России рассказала о ситуации на Шри-Ланке после инцидента в отеле
Ситуация на Шри-Ланке не несет угрозы жизни и здоровью туристов, которые могут спокойно продолжить свой отдых на острове, заявило в Telegram-канале посольство... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T16:46
2024-02-18T16:58
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шри-ланка
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация на Шри-Ланке не несет угрозы жизни и здоровью туристов, которые могут спокойно продолжить свой отдых на острове, заявило в Telegram-канале посольство РФ после информации об инциденте с россиянами в местном отеле."Ситуация на Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов. Граждане могут спокойно продолжать свой отдых на острове", - говорится в сообщении.Посольство России на Шри-Ланке в воскресенье призвало постоянно проживающих в этом государстве россиян рассмотреть возможность возвращения на родину в связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан на острове.В посольстве России на Шри-Ланке в воскресенье обратили внимание на инцидент, произошедший в ночь на 15 февраля с тремя российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, расположенном в населенном пункте Хабарадува округа Галле Южной провинции Шри-Ланки. Диппредставительство сообщает со слов гражданок России, что персонал этого отеля позволял себе домогательства и непристойное поведение, после чего произошла драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.
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россия, шри-ланка, новости - туризм
Туризм, Россия, Шри-Ланка, Новости - Туризм
Дипмиссия России рассказала о ситуации на Шри-Ланке после инцидента в отеле

Посольство РФ: ситуация на Шри-Ланке стабильная после инцидента в отеле

© iStock.com / Adam SmigielskiШри-Ланка
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© iStock.com / Adam Smigielski
Шри-Ланка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация на Шри-Ланке не несет угрозы жизни и здоровью туристов, которые могут спокойно продолжить свой отдых на острове, заявило в Telegram-канале посольство РФ после информации об инциденте с россиянами в местном отеле.
«
"Ситуация на Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов. Граждане могут спокойно продолжать свой отдых на острове", - говорится в сообщении.
Посольство России на Шри-Ланке в воскресенье призвало постоянно проживающих в этом государстве россиян рассмотреть возможность возвращения на родину в связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан на острове.
В посольстве России на Шри-Ланке в воскресенье обратили внимание на инцидент, произошедший в ночь на 15 февраля с тремя российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, расположенном в населенном пункте Хабарадува округа Галле Южной провинции Шри-Ланки. Диппредставительство сообщает со слов гражданок России, что персонал этого отеля позволял себе домогательства и непристойное поведение, после чего произошла драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.
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