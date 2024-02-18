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"Угроза миру". Ученые забили тревогу из-за разрушительного "вторжения" - РИА Новости, 18.02.2024
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06:45 18.02.2024 (обновлено: 11:05 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/sarancha-1928025019.html
"Угроза миру". Ученые забили тревогу из-за разрушительного "вторжения"
"Угроза миру". Ученые забили тревогу из-за разрушительного "вторжения" - РИА Новости, 18.02.2024
"Угроза миру". Ученые забили тревогу из-за разрушительного "вторжения"
Все более частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности, сообщили сингапурские и китайские ученые Синьюэ РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T06:45
2024-02-18T11:05
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Все более частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности, сообщили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан, Сяоган Хэ в статье для научного журнала Science Advances."Потепление климата приведет к повсеместному росту нашествий саранчи, &lt;...&gt; приводя к новым вызовам для всемирной координации контроля за саранчой", — отмечается в публикации.Рост средней температуры и повышение числа осадков создадут благоприятные для вредителя условия в нетипичных для нашествий районах и ухудшат ситуацию в традиционных "горячих точках" в Африке и Южной Азии. В исследовании говорится, что ареал вредителя продолжит расширяться даже в случае активной борьбы с углеродными выбросами.Более того, насекомые все чаще "нападают" на несколько удаленных друг от друга стран одновременно, например на Индию и Марокко. Такие синхронные нашествия несут большую угрозу для всего мира."Поскольку и Африка, и Южная Азия обе являются важными житницами всего мира, одновременные нашествия саранчи могут привести к тяжелым неурожаям, которые угрожают мировой продовольственной безопасности", — предупреждают ученые.В исследовании указано, что пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит урон сельскому хозяйству в различных регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Рой площадью около одного квадратного километра включает 80 миллионов насекомых и способен за день съесть столько урожая, сколько хватит для пропитания 35 тысяч человек. Гидроклиматические условия играют огромную роль в жизни пустынной саранчи: ее яйцам требуется умеренная влажность, а полетным мускулам необходим достаточный прогрев, объяснили ученые. Летом 2023 года саранча поразила южные регионы России. В июне Волгоградская область и Дагестан столкнулись с итальянским прусом, а в августе насекомые напали на Астраханскую область и Краснодарский край. Рост нашествий саранчи в России также связывают с изменением климата.
https://ria.ru/20220408/sarancha-1782617528.html
https://ria.ru/20230701/nashestvie-1881601150.html
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в мире, африка, азия, индия, россия, ближний восток
В мире, Африка, Азия, Индия, Россия, Ближний Восток
"Угроза миру". Ученые забили тревогу из-за разрушительного "вторжения"

Ученые: нашествия саранчи угрожают мировой продовольственной безопасности

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНашествие азиатской саранчи в Краснодарском крае
Нашествие азиатской саранчи в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нашествие азиатской саранчи в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Все более частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности, сообщили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан, Сяоган Хэ в статье для научного журнала Science Advances.
"Потепление климата приведет к повсеместному росту нашествий саранчи, <...> приводя к новым вызовам для всемирной координации контроля за саранчой", — отмечается в публикации.
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Рост средней температуры и повышение числа осадков создадут благоприятные для вредителя условия в нетипичных для нашествий районах и ухудшат ситуацию в традиционных "горячих точках" в Африке и Южной Азии. В исследовании говорится, что ареал вредителя продолжит расширяться даже в случае активной борьбы с углеродными выбросами.
Более того, насекомые все чаще "нападают" на несколько удаленных друг от друга стран одновременно, например на Индию и Марокко. Такие синхронные нашествия несут большую угрозу для всего мира.
«
"Поскольку и Африка, и Южная Азия обе являются важными житницами всего мира, одновременные нашествия саранчи могут привести к тяжелым неурожаям, которые угрожают мировой продовольственной безопасности", — предупреждают ученые.
В исследовании указано, что пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит урон сельскому хозяйству в различных регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Рой площадью около одного квадратного километра включает 80 миллионов насекомых и способен за день съесть столько урожая, сколько хватит для пропитания 35 тысяч человек. Гидроклиматические условия играют огромную роль в жизни пустынной саранчи: ее яйцам требуется умеренная влажность, а полетным мускулам необходим достаточный прогрев, объяснили ученые.
Летом 2023 года саранча поразила южные регионы России. В июне Волгоградская область и Дагестан столкнулись с итальянским прусом, а в августе насекомые напали на Астраханскую область и Краснодарский край. Рост нашествий саранчи в России также связывают с изменением климата.
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