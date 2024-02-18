"Угроза миру". Ученые забили тревогу из-за разрушительного "вторжения"
Ученые: нашествия саранчи угрожают мировой продовольственной безопасности
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНашествие азиатской саранчи в Краснодарском крае
Нашествие азиатской саранчи в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Все более частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности, сообщили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан, Сяоган Хэ в статье для научного журнала Science Advances.
"Потепление климата приведет к повсеместному росту нашествий саранчи, <...> приводя к новым вызовам для всемирной координации контроля за саранчой", — отмечается в публикации.
Рост средней температуры и повышение числа осадков создадут благоприятные для вредителя условия в нетипичных для нашествий районах и ухудшат ситуацию в традиционных "горячих точках" в Африке и Южной Азии. В исследовании говорится, что ареал вредителя продолжит расширяться даже в случае активной борьбы с углеродными выбросами.
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"Поскольку и Африка, и Южная Азия обе являются важными житницами всего мира, одновременные нашествия саранчи могут привести к тяжелым неурожаям, которые угрожают мировой продовольственной безопасности", — предупреждают ученые.
В исследовании указано, что пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит урон сельскому хозяйству в различных регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Рой площадью около одного квадратного километра включает 80 миллионов насекомых и способен за день съесть столько урожая, сколько хватит для пропитания 35 тысяч человек. Гидроклиматические условия играют огромную роль в жизни пустынной саранчи: ее яйцам требуется умеренная влажность, а полетным мускулам необходим достаточный прогрев, объяснили ученые.
Летом 2023 года саранча поразила южные регионы России. В июне Волгоградская область и Дагестан столкнулись с итальянским прусом, а в августе насекомые напали на Астраханскую область и Краснодарский край. Рост нашествий саранчи в России также связывают с изменением климата.