https://ria.ru/20240218/samolet-1928049309.html

Стала известна причина экстренной посадки самолета в Комсомольске-на-Амуре

Стала известна причина экстренной посадки самолета в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 18.02.2024

Стала известна причина экстренной посадки самолета в Комсомольске-на-Амуре

Турбовинтовый самолет L-410, следовавший рейсом "Николаевск-на-Амуре – Хабаровск", экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре из-за нештатной работы двигателя,... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T11:17

2024-02-18T11:17

2024-02-18T11:17

происшествия

комсомольск-на-амуре

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Турбовинтовый самолет L-410, следовавший рейсом "Николаевск-на-Амуре – Хабаровск", экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре из-за нештатной работы двигателя, сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в воскресенье днем самолёт L-410 (эксплуатант АО "Хабаровские авиалинии") по техническим причинам совершил вынужденную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре (аэродром Дземги). Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. В соцсетях сообщалось, что борт вынужденно сел из-за обледенения. "В воскресенье, 18 февраля, в 06.32 (мск) командир самолета L-410UVP-E20 перевозчика "Хабаровские авиалинии" – предварительно из-за нештатной работы двигателя воздушного судна – решил произвести незапланированную посадку в Комсомольске-на-Амуре. Машина произвела благополучную посадку в 14.36 (07.36 мск)", - написал Кореняко. На борту L-410 пассажиров не было: летели только командир и второй пилот. Они не пострадали. "Произошедшее авиационное событие классифицировано как инцидент. Его расследованием займется комиссия Дальневосточного межрегионального территориального управления (МТУ) ФАВТ", - отметил представитель Росавиации. Восточное межрегиональное СУТ СК России сообщило, что Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

https://ria.ru/20240216/samolet-1927812903.html

https://ria.ru/20240209/samolet-1926347492.html

комсомольск-на-амуре

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происшествия, комсомольск-на-амуре, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)