https://ria.ru/20240218/samolet-1928043708.html

Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре

Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 18.02.2024

Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре

Проводится проверка в связи с вынужденной посадкой воздушного судна с двумя членами экипажа на борту в аэропорту Комсомольск-на-Амуре, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T10:17

2024-02-18T10:17

2024-02-18T10:17

происшествия

комсомольск-на-амуре

дальневосточная транспортная прокуратура

l-410

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ХАБАРОВСК, 18 фев — РИА Новости. Проводится проверка в связи с вынужденной посадкой воздушного судна с двумя членами экипажа на борту в аэропорту Комсомольск-на-Амуре, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале. В соцсетях появилась информация, что борт вынужденно сел из-за обледенения. "В воскресенье,18 февраля, около 14 часов 30 минут местного времени самолёт L-410 (эксплуатант АО "Хабаровские авиалинии"), совершавший рейс по маршруту "Николаевск-на-Амуре – Хабаровск", по техническим причинам совершил вынужденную посадку в аэропорту Комсомольск-на-Амуре (Дземги)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту находились два члена экипажа, которые не пострадали. Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20240205/samolet-1925414129.html

комсомольск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, комсомольск-на-амуре, дальневосточная транспортная прокуратура, l-410