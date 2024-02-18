Рейтинг@Mail.ru
Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/samolet-1928043708.html
Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре
Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 18.02.2024
Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре
Проводится проверка в связи с вынужденной посадкой воздушного судна с двумя членами экипажа на борту в аэропорту Комсомольск-на-Амуре, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T10:17
2024-02-18T10:17
происшествия
комсомольск-на-амуре
дальневосточная транспортная прокуратура
l-410
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753859689_0:241:3068:1967_1920x0_80_0_0_2790c9022877c340ac8af4c551ffe781.jpg
ХАБАРОВСК, 18 фев — РИА Новости. Проводится проверка в связи с вынужденной посадкой воздушного судна с двумя членами экипажа на борту в аэропорту Комсомольск-на-Амуре, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале. В соцсетях появилась информация, что борт вынужденно сел из-за обледенения. "В воскресенье,18 февраля, около 14 часов 30 минут местного времени самолёт L-410 (эксплуатант АО "Хабаровские авиалинии"), совершавший рейс по маршруту "Николаевск-на-Амуре – Хабаровск", по техническим причинам совершил вынужденную посадку в аэропорту Комсомольск-на-Амуре (Дземги)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту находились два члена экипажа, которые не пострадали. Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20240205/samolet-1925414129.html
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753859689_51:215:2494:2047_1920x0_80_0_0_aeae1e3cfea98dcdb96868d740e608f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, комсомольск-на-амуре, дальневосточная транспортная прокуратура, l-410
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Дальневосточная транспортная прокуратура, L-410
Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре

Самолет L-410 с двумя членами экипажа вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамолет L-410
Самолет L-410 - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Самолет L-410. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 18 фев — РИА Новости. Проводится проверка в связи с вынужденной посадкой воздушного судна с двумя членами экипажа на борту в аэропорту Комсомольск-на-Амуре, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
В соцсетях появилась информация, что борт вынужденно сел из-за обледенения.
«
"В воскресенье,18 февраля, около 14 часов 30 минут местного времени самолёт L-410 (эксплуатант АО "Хабаровские авиалинии"), совершавший рейс по маршруту "Николаевск-на-Амуре – Хабаровск", по техническим причинам совершил вынужденную посадку в аэропорту Комсомольск-на-Амуре (Дземги)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находились два члена экипажа, которые не пострадали.
Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Хабаровске аварийно сел самолет сразу после взлета
5 февраля, 09:47
 
ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреДальневосточная транспортная прокуратураL-410
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала