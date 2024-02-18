https://ria.ru/20240218/samolet-1928043708.html
Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре
Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 18.02.2024
Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре
Проводится проверка в связи с вынужденной посадкой воздушного судна с двумя членами экипажа на борту в аэропорту Комсомольск-на-Амуре, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T10:17
2024-02-18T10:17
2024-02-18T10:17
происшествия
комсомольск-на-амуре
дальневосточная транспортная прокуратура
l-410
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753859689_0:241:3068:1967_1920x0_80_0_0_2790c9022877c340ac8af4c551ffe781.jpg
ХАБАРОВСК, 18 фев — РИА Новости. Проводится проверка в связи с вынужденной посадкой воздушного судна с двумя членами экипажа на борту в аэропорту Комсомольск-на-Амуре, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале. В соцсетях появилась информация, что борт вынужденно сел из-за обледенения. "В воскресенье,18 февраля, около 14 часов 30 минут местного времени самолёт L-410 (эксплуатант АО "Хабаровские авиалинии"), совершавший рейс по маршруту "Николаевск-на-Амуре – Хабаровск", по техническим причинам совершил вынужденную посадку в аэропорту Комсомольск-на-Амуре (Дземги)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту находились два члена экипажа, которые не пострадали. Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20240205/samolet-1925414129.html
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753859689_51:215:2494:2047_1920x0_80_0_0_aeae1e3cfea98dcdb96868d740e608f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, комсомольск-на-амуре, дальневосточная транспортная прокуратура, l-410
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Дальневосточная транспортная прокуратура, L-410
Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре
Самолет L-410 с двумя членами экипажа вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре