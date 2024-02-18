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За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания, сообщил источник - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 18.02.2024 (обновлено: 08:31 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/samolet-1928024260.html
За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания, сообщил источник
За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания, сообщил источник - РИА Новости, 18.02.2024
За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания, сообщил источник
В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, рассказал РИА Новости информированный источник, знакомый РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T06:02
2024-02-18T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, рассказал РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией. &quot;Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью&quot;, — сказал он.ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240217/krushenie-1927947117.html
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белгородская область
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в мире, киев, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Великобритания
За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания, сообщил источник

За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоят британские советники Киева

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, рассказал РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией.
«

"Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью", — сказал он.

ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Сальдо назвал версию Киева о крушении Ил-76 нелепой
Вчера, 13:45
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Украинский пленный боится возвращаться домой после ЧП с Ил-76
16 февраля, 06:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиВеликобритания
 
 
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