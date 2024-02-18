https://ria.ru/20240218/samolet-1928024260.html

За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания, сообщил источник

За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания, сообщил источник - РИА Новости, 18.02.2024

За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания, сообщил источник

В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, рассказал РИА Новости информированный источник, знакомый РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T06:02

2024-02-18T06:02

2024-02-18T08:31

специальная военная операция на украине

в мире

киев

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, рассказал РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией. "Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью", — сказал он.ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240217/krushenie-1927947117.html

https://ria.ru/20240216/plennyy-1927707727.html

киев

белгородская область

россия

великобритания

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в мире, киев, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, великобритания