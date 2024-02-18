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На Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 18.02.2024
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06:55 18.02.2024 (обновлено: 10:14 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/rybaki-1928025597.html
На Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины
На Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 18.02.2024
На Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины
Сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся на юге Сахалина льдины в Охотском море 75 рыбаков, еще несколько человек остаются на льдине в километре от берега,... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T06:55
2024-02-18T10:14
происшествия
россия
сахалин
охотское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся на юге Сахалина льдины в Охотском море 75 рыбаков, еще несколько человек остаются на льдине в километре от берега, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В километре от берега, предварительно, оказались более 80 рыбаков. Любителей рыбалки спасают на лодках. Задействован вертолет Ми-8 МЧС России. На берег уже доставлено 75 человек", — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 14 специалистов и 8 единиц техники.
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россия
сахалин
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происшествия, россия, сахалин, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Сахалин, Охотское море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины

Сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся на Сахалине льдины 75 рыбаков

© МЧС России/TelegramОперация по спасению рыбаков в Сахалинской области. 18 февраля 2024
Операция по спасению рыбаков в Сахалинской области. 18 февраля 2024
© МЧС России/Telegram
Операция по спасению рыбаков в Сахалинской области. 18 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся на юге Сахалина льдины в Охотском море 75 рыбаков, еще несколько человек остаются на льдине в километре от берега, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В километре от берега, предварительно, оказались более 80 рыбаков. Любителей рыбалки спасают на лодках. Задействован вертолет Ми-8 МЧС России. На берег уже доставлено 75 человек", — говорится в сообщении.
Спасательная операция МЧС России в Охотском море. Кадр видео
Спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с судна в Охотском море
16 февраля, 16:32
Уточняется, что на месте работают 14 специалистов и 8 единиц техники.
 
ПроисшествияРоссияСахалинОхотское мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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