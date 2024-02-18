https://ria.ru/20240218/rybaki-1928025597.html

На Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины

На Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 18.02.2024

На Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины

Сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся на юге Сахалина льдины в Охотском море 75 рыбаков, еще несколько человек остаются на льдине в километре от берега,... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T06:55

2024-02-18T06:55

2024-02-18T10:14

происшествия

россия

сахалин

охотское море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся на юге Сахалина льдины в Охотском море 75 рыбаков, еще несколько человек остаются на льдине в километре от берега, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В километре от берега, предварительно, оказались более 80 рыбаков. Любителей рыбалки спасают на лодках. Задействован вертолет Ми-8 МЧС России. На берег уже доставлено 75 человек", — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 14 специалистов и 8 единиц техники.

https://ria.ru/20240216/rybak-1927824266.html

россия

сахалин

охотское море

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происшествия, россия, сахалин, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш