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На Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины
На Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 18.02.2024
На Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины
Сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся на юге Сахалина льдины в Охотском море 75 рыбаков, еще несколько человек остаются на льдине в километре от берега,... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T06:55
2024-02-18T06:55
2024-02-18T10:14
происшествия
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сахалин
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся на юге Сахалина льдины в Охотском море 75 рыбаков, еще несколько человек остаются на льдине в километре от берега, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В километре от берега, предварительно, оказались более 80 рыбаков. Любителей рыбалки спасают на лодках. Задействован вертолет Ми-8 МЧС России. На берег уже доставлено 75 человек", — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 14 специалистов и 8 единиц техники.
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происшествия, россия, сахалин, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Сахалин, Охотское море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины
Сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся на Сахалине льдины 75 рыбаков