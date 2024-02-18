https://ria.ru/20240218/rastenie-1928040122.html

Россиян предупредили, какой цветок теперь нельзя выращивать на даче

Россиян предупредили, какой цветок теперь нельзя выращивать на даче - РИА Новости, 18.02.2024

Россиян предупредили, какой цветок теперь нельзя выращивать на даче

Выращивание ипомеи трехцветной грозит садоводам уголовной ответственностью, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T09:55

2024-02-18T09:55

2024-02-18T14:40

общество

сергей гаврилов

россия

госдума рф

дача

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Выращивание ипомеи трехцветной грозит садоводам уголовной ответственностью, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. "На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград", — сказал он.Как оказалось, в семечках ипомеи содержатся галлюциногенные, наркотические вещества, пояснил депутат. Поэтому если количество этого растения на участке превышает 100 вьюнов, то это будет квалифицироваться как преступление. Уголовная ответственность грозит за хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной, наказание может составить до двух лет лишения свободы, подчеркнул Гаврилов. "Об этом важно помнить, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений", — добавил он. Депутат отметил, что это растение очень быстро размножается и его можно встретить на кустах, у обочин, оно очень похоже на полевой вьюнок и растет всюду как сорняк. Кроме того, он назвал рододендроны и дельфиниумы ядовитыми цветами.

https://ria.ru/20240108/semena-1920137639.html

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Ольга Фомченкова

общество, сергей гаврилов, россия, госдума рф, дача