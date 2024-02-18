https://ria.ru/20240218/putin-1928041711.html

Путин назвал происходящее вокруг Украины вопросом жизни и смерти для России

Путин назвал происходящее вокруг Украины вопросом жизни и смерти для России - РИА Новости, 18.02.2024

Путин назвал происходящее вокруг Украины вопросом жизни и смерти для России

Для Запада ситуация на Украине — только вопрос тактического положения, но для России это вопрос жизни и смерти, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T10:01

2024-02-18T10:01

2024-02-18T11:19

россия

украина

владимир путин

павел зарубин

такер карлсон

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Для Запада ситуация на Украине — только вопрос тактического положения, но для России это вопрос жизни и смерти, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Так глава государства ответил на вопрос об исторической части недавнего интервью Такеру Карлсону, в котором он говорил о зарождении российской государственности. По его словам, и российским, и зарубежным слушателям было важно понять, насколько для России чувствительно и важно "все, что происходит на украинском направлении"."Для них это улучшение своего тактического положения. А для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить", — сказал Путин.Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. Уже за первые сутки после публикации оно набрало более 100 миллионов просмотров в соцсети Х. Значительная часть беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.

https://ria.ru/20240215/putin-1927662597.html

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россия, украина, владимир путин, павел зарубин, такер карлсон, в мире