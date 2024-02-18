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Путин назвал происходящее вокруг Украины вопросом жизни и смерти для России - РИА Новости, 18.02.2024
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10:01 18.02.2024 (обновлено: 11:19 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/putin-1928041711.html
Путин назвал происходящее вокруг Украины вопросом жизни и смерти для России
Путин назвал происходящее вокруг Украины вопросом жизни и смерти для России - РИА Новости, 18.02.2024
Путин назвал происходящее вокруг Украины вопросом жизни и смерти для России
Для Запада ситуация на Украине — только вопрос тактического положения, но для России это вопрос жизни и смерти, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T10:01
2024-02-18T11:19
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Для Запада ситуация на Украине — только вопрос тактического положения, но для России это вопрос жизни и смерти, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Так глава государства ответил на вопрос об исторической части недавнего интервью Такеру Карлсону, в котором он говорил о зарождении российской государственности. По его словам, и российским, и зарубежным слушателям было важно понять, насколько для России чувствительно и важно "все, что происходит на украинском направлении".&quot;Для них это улучшение своего тактического положения. А для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить&quot;, — сказал Путин.Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. Уже за первые сутки после публикации оно набрало более 100 миллионов просмотров в соцсети Х. Значительная часть беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
https://ria.ru/20240215/putin-1927662597.html
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россия, украина, владимир путин, павел зарубин, такер карлсон, в мире
Россия, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин, Такер Карлсон, В мире
Путин назвал происходящее вокруг Украины вопросом жизни и смерти для России

Путин назвал ситуацию вокруг Украины вопросом жизни и смерти для России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Для Запада ситуация на Украине — только вопрос тактического положения, но для России это вопрос жизни и смерти, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
Так глава государства ответил на вопрос об исторической части недавнего интервью Такеру Карлсону, в котором он говорил о зарождении российской государственности. По его словам, и российским, и зарубежным слушателям было важно понять, насколько для России чувствительно и важно "все, что происходит на украинском направлении".
«

"Для них это улучшение своего тактического положения. А для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить", — сказал Путин.

Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. Уже за первые сутки после публикации оно набрало более 100 миллионов просмотров в соцсети Х. Значительная часть беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путин рассказал об отношении к Украине
15 февраля, 19:30
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинПавел ЗарубинТакер КарлсонВ мире
 
 
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