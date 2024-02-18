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Во Львове после взрыва загорелось промышленное предприятие
Во Львове после взрыва загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 18.02.2024
Во Львове после взрыва загорелось промышленное предприятие
Мощный пожар начался ночью после взрыва на промышленном предприятии во Львове, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:50
2024-02-18T13:50
2024-02-18T15:33
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Мощный пожар начался ночью после взрыва на промышленном предприятии во Львове, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. "Сегодня в 04:00 на объекте промышленности во Львове раздался взрыв. Начался пожар <…> Пожар был потушен", — написал он. По словам Козицкого, на месте происшествия работают сотрудники СБУ и Национальной полиции. Причины взрыва и возгорания устанавливаются.О каком именно предприятии идет речь, глава администрации не уточнил.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, львов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина
Во Львове после взрыва загорелось промышленное предприятие
Глава Львовской ОВА Козицкий заявил о пожаре на промышленном предприятии
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Мощный пожар начался ночью после взрыва на промышленном предприятии во Львове, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале
.
"Сегодня в 04:00 на объекте промышленности во Львове раздался взрыв. Начался пожар <…> Пожар был потушен", — написал он.
По словам Козицкого, на месте происшествия работают сотрудники СБУ
и Национальной полиции. Причины взрыва и возгорания устанавливаются.
О каком именно предприятии идет речь, глава администрации не уточнил.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине