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Во Львове после взрыва загорелось промышленное предприятие

Во Львове после взрыва загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 18.02.2024

Во Львове после взрыва загорелось промышленное предприятие

Мощный пожар начался ночью после взрыва на промышленном предприятии во Львове, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T13:50

2024-02-18T13:50

2024-02-18T15:33

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Мощный пожар начался ночью после взрыва на промышленном предприятии во Львове, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. "Сегодня в 04:00 на объекте промышленности во Львове раздался взрыв. Начался пожар <…> Пожар был потушен", — написал он. По словам Козицкого, на месте происшествия работают сотрудники СБУ и Национальной полиции. Причины взрыва и возгорания устанавливаются.О каком именно предприятии идет речь, глава администрации не уточнил.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, львов, украина