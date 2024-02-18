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Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 18.02.2024 (обновлено: 14:18 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/poteri-1928074580.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.02.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 190 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:09
2024-02-18T14:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 190 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий нанесли огневое поражение подразделениям 58-й пехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенного пункта Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области."Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", а также противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 190 военных на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 190 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий нанесли огневое поражение подразделениям 58-й пехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенного пункта Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области.
"Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", а также противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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