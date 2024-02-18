https://ria.ru/20240218/poteri-1928074580.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.02.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 190 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:09

2024-02-18T14:09

2024-02-18T14:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 190 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий нанесли огневое поражение подразделениям 58-й пехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенного пункта Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области."Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", а также противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)