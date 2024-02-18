https://ria.ru/20240218/poteri-1928074234.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 18.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 140 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:06

2024-02-18T14:06

2024-02-18T14:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 140 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Ивановка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, три бронетранспортера и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)