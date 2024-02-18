https://ria.ru/20240218/postavki-1928115617.html

Премьер Эстонии поддержала инициативу Чехии о поставке снарядов на Украину

Премьер Эстонии поддержала инициативу Чехии о поставке снарядов на Украину - РИА Новости, 18.02.2024

Премьер Эстонии поддержала инициативу Чехии о поставке снарядов на Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала инициативу президента Чехии Петра Павела о возможности найти за пределами Евросоюза несколько сотен тысяч снарядов РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T19:47

2024-02-18T19:47

2024-02-18T19:47

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 фев — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала инициативу президента Чехии Петра Павела о возможности найти за пределами Евросоюза несколько сотен тысяч снарядов для помощи Украине. Каллас отметила, что сейчас необходимо использовать все возможности для поставки снарядов на Украину. "Президент Чехии занимался этим вопросом и, так сказать, выяснил, сколько чего там есть. Нам обязательно нужно это обсудить на европейском уровне, особенно с теми странами, которые не сделали так много для того, чтобы украинцы получили бы эту помощь сейчас и могли бы защитить себя", - сказала в воскресенье Каллас порталу эстонского телерадиовещания ERR. Президент Чехии Петр Павел в субботу заявил, что Прага нашла за пределами Евросоюза возможности закупить 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые страна может поставить Украине в течение нескольких недель при финансовой поддержке со стороны США, Германии, Швеции или других стран. В начале февраля издание ЕС Politico сообщило, что Чехия ищет боеприпасы от оружейных компаний, например, из Южной Кореи, Турции и Южной Африки. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

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в мире, украина, чехия, кайя каллас, евросоюз, петр павел