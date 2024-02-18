https://ria.ru/20240218/posobiya-1928132363.html
В Чехии посчитали сумму пособий, выплаченных беженцам с Украины за два года
В Чехии посчитали сумму пособий, выплаченных беженцам с Украины за два года - РИА Новости, 18.02.2024
В Чехии посчитали сумму пособий, выплаченных беженцам с Украины за два года
Украинские беженцы, прибывшие в Чехию после 24 февраля 2022 года, получили за этот период гуманитарные пособия в общей сложности на сумму 16,33 миллиарда крон... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T23:11
2024-02-18T23:11
2024-02-18T23:11
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ПРАГА, 18 фев – РИА Новости. Украинские беженцы, прибывшие в Чехию после 24 февраля 2022 года, получили за этот период гуманитарные пособия в общей сложности на сумму 16,33 миллиарда крон (около 710 миллионов долларов), сейчас в республике находится 383 тысячи украинских переселенцев, сообщило в воскресенье издание Idnes со ссылкой на данные МВД и Минтруда. "Сотни тысяч украинских беженцев, получивших в Чехии в течение двух последних лет визы защиты, также получили в виде гуманитарных пособий в общей сложности 16,33 миллиарда крон. Многие из взрослых беженцев уже нашли себе работу и "возвращают долги" республике в виде налогов и страховых взносов", — отмечается в сообщении. В настоящее время в Чехии находится около 383 тысяч беженцев из Украины. Из них 98 тысяч – это дети и подростки в возрасте до 18 лет, 170 тысяч — женщины в возрасте от 18 до 65 лет и 15,5 тысячи людей старшего возраста, как мужчины, так и женщины в возрасте свыше 65 лет. По данным министерства образования, школы в Чехии посещают около 50 тысяч детей из Украины. Как сообщил журналистам глава ведомства Микулаш Бек, по числу юных украинцев, прибывших в страну и посещающих школу, это один из самых высоких показателей в процентном отношении. Приоритетом в работе как с детьми, так и со взрослыми украинцами для местных ведомств является обучение чешскому языку. Именно слабое владение им мешает большинству взрослых украинцев найти себе высококвалифицированную и, соответственно, высокооплачиваемую работу в соответствии с полученным в родной стране образованием. Не случайно участники недавно проведенного агентством PAQ Research исследования о жизни украинских беженцев в Чехии отметили, что большинство из них пока слабо владеет чешским языком и поэтому вынуждено выполнять малоквалифицированную работу. В этом признались более 60% участников исследования, причем данный показатель в конце 2023 года почти не повысился по сравнению с августом 2022 года, когда проводилось предыдущее исследование подобного рода. В то же время, возросло число беженцев, как юных, так и взрослых, которые считают, что уже хорошо владеют чешским языком, что значительно помогает им в учебе и работе.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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в мире, чехия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Украина
В Чехии посчитали сумму пособий, выплаченных беженцам с Украины за два года
Idnes: Чехия за 2 года выплатила украинским беженцам пособия на $710 миллионов
ПРАГА, 18 фев – РИА Новости.
Украинские беженцы, прибывшие в Чехию после 24 февраля 2022 года, получили за этот период гуманитарные пособия в общей сложности на сумму 16,33 миллиарда крон (около 710 миллионов долларов), сейчас в республике находится 383 тысячи украинских переселенцев, сообщило в воскресенье издание Idnes
со ссылкой на данные МВД и Минтруда.
"Сотни тысяч украинских беженцев, получивших в Чехии в течение двух последних лет визы защиты, также получили в виде гуманитарных пособий в общей сложности 16,33 миллиарда крон. Многие из взрослых беженцев уже нашли себе работу и "возвращают долги" республике в виде налогов и страховых взносов", — отмечается в сообщении.
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В настоящее время в Чехии находится около 383 тысяч беженцев из Украины. Из них 98 тысяч – это дети и подростки в возрасте до 18 лет, 170 тысяч — женщины в возрасте от 18 до 65 лет и 15,5 тысячи людей старшего возраста, как мужчины, так и женщины в возрасте свыше 65 лет.
По данным министерства образования, школы в Чехии посещают около 50 тысяч детей из Украины. Как сообщил журналистам глава ведомства Микулаш Бек
, по числу юных украинцев, прибывших в страну и посещающих школу, это один из самых высоких показателей в процентном отношении.
Приоритетом в работе как с детьми, так и со взрослыми украинцами для местных ведомств является обучение чешскому языку. Именно слабое владение им мешает большинству взрослых украинцев найти себе высококвалифицированную и, соответственно, высокооплачиваемую работу в соответствии с полученным в родной стране образованием.
Не случайно участники недавно проведенного агентством PAQ Research исследования о жизни украинских беженцев в Чехии отметили, что большинство из них пока слабо владеет чешским языком и поэтому вынуждено выполнять малоквалифицированную работу. В этом признались более 60% участников исследования, причем данный показатель в конце 2023 года почти не повысился по сравнению с августом 2022 года, когда проводилось предыдущее исследование подобного рода. В то же время, возросло число беженцев, как юных, так и взрослых, которые считают, что уже хорошо владеют чешским языком, что значительно помогает им в учебе и работе.
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