https://ria.ru/20240218/posledstviya-1928073358.html

Медведев рассказал о последствиях попыток вернуть Россию к границам 1991

Медведев рассказал о последствиях попыток вернуть Россию к границам 1991 - РИА Новости, 18.02.2024

Медведев рассказал о последствиях попыток вернуть Россию к границам 1991

Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с Западом, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:03

2024-02-18T14:03

2024-02-18T15:13

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с Западом, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. "Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны", — написал он.По его словам, это будет глобальная война с применением всего российского стратегического арсенала. "По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады", — добавил Медведев. Зампред Совбеза отметил, что получил множество возражений на недавний пост о том, что ядерная держава не может проиграть в войне, и пояснил, что имел в виду не обычные войны, а те, в которых происходит защита Отечества, своей земли, людей, ценностей. При этом он задался риторическим вопросом, действительно ли на Западе верят, что народ России проглотит раздел своей страны, а у руководства дрогнет рука принять тяжелейшие решения."Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны, нашей великой Родины, а принесенные народом России в течение веков жертвы окажутся напрасными?" — спросил Медведев.Ответ, по его мнению, очевиден.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Из них следует, что это возможно в случае: агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240216/putin-1927746086.html

https://radiosputnik.ru/20240216/patrushev-1927730271.html

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в мире, россия, авдеевка, дмитрий медведев, европа