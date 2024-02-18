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Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ
Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024
Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ
С солдатами украинской армии, попавшими в плен, происходят сильные перемены, у них как будто пелена спадает с глаз, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T02:06
2024-02-18T02:06
2024-02-18T02:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. С солдатами украинской армии, попавшими в плен, происходят сильные перемены, у них как будто пелена спадает с глаз, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "С попавшими в плен бывшими солдатами ВСУ часто происходят сильные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях", - сказал Сальдо. По его словам, многие пленные психологически начинают чувствовать себя лучше. "Вокруг них вдруг оказываются такие люди, к которым они привыкли с детства. Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. И бывшим пленным, особенно, средних и старших возрастов, это нравится", - подчеркнул Сальдо и добавил, что уже есть случаи поступления пленных на службу в ВС РФ и добровольческие формирования. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ
Сальдо: с пленными солдатами ВСУ происходят сильные перемены
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. С солдатами украинской армии, попавшими в плен, происходят сильные перемены, у них как будто пелена спадает с глаз, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"С попавшими в плен бывшими солдатами ВСУ часто происходят сильные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях", - сказал Сальдо.
По его словам, многие пленные психологически начинают чувствовать себя лучше.
"Вокруг них вдруг оказываются такие люди, к которым они привыкли с детства. Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. И бывшим пленным, особенно, средних и старших возрастов, это нравится", - подчеркнул Сальдо и добавил, что уже есть случаи поступления пленных на службу в ВС РФ и добровольческие формирования.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон
, удерживают украинские войска.
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