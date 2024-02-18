Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:06 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/plennye-1928018651.html
Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ
Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024
Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ
С солдатами украинской армии, попавшими в плен, происходят сильные перемены, у них как будто пелена спадает с глаз, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T02:06
2024-02-18T02:06
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916400538_0:40:3220:1851_1920x0_80_0_0_a5196a287439e0905ffbb49c1f1760b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. С солдатами украинской армии, попавшими в плен, происходят сильные перемены, у них как будто пелена спадает с глаз, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "С попавшими в плен бывшими солдатами ВСУ часто происходят сильные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях", - сказал Сальдо. По его словам, многие пленные психологически начинают чувствовать себя лучше. "Вокруг них вдруг оказываются такие люди, к которым они привыкли с детства. Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. И бывшим пленным, особенно, средних и старших возрастов, это нравится", - подчеркнул Сальдо и добавил, что уже есть случаи поступления пленных на службу в ВС РФ и добровольческие формирования. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240217/vsu-1927958978.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916400538_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_d12b72c22dd55151219e842d3b1863ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Сальдо рассказал, как меняются пленные солдаты ВСУ

Сальдо: с пленными солдатами ВСУ происходят сильные перемены

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. С солдатами украинской армии, попавшими в плен, происходят сильные перемены, у них как будто пелена спадает с глаз, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"С попавшими в плен бывшими солдатами ВСУ часто происходят сильные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях", - сказал Сальдо.
По его словам, многие пленные психологически начинают чувствовать себя лучше.
"Вокруг них вдруг оказываются такие люди, к которым они привыкли с детства. Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. И бывшим пленным, особенно, средних и старших возрастов, это нравится", - подчеркнул Сальдо и добавил, что уже есть случаи поступления пленных на службу в ВС РФ и добровольческие формирования.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Генерал ВСУ сделал новое заявление о пленных украинцах под Авдеевкой
Вчера, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала