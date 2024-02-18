https://ria.ru/20240218/peregovory-1928056109.html

Сальдо обозначил исходную позицию для начала переговоров с Украиной

Сальдо обозначил исходную позицию для начала переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.02.2024

Сальдо обозначил исходную позицию для начала переговоров с Украиной

Признание Киевом четырех новых регионов неотъемлемыми частями России будет исходной позицией для начала переговоров с Украиной, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T12:08

2024-02-18T12:08

2024-02-18T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Признание Киевом четырех новых регионов неотъемлемыми частями России будет исходной позицией для начала переговоров с Украиной, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Исходная позиция для переговоров — признание другой стороной ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей неотъемлемыми частями Российской Федерации. О Крыме и говорить нечего — он Россия априори. Отсюда и можно начинать разговор", — сказал он. По словам Сальдо, Россия никаких не потерпит ультиматумов и ущемления своих интересов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".В конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях также состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20240213/udary-1926980644.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, владимир сальдо, владимир путин