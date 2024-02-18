https://ria.ru/20240218/opros-1928090714.html

Менее 15 процентов немцев верят в победу Украины в конфликте, показал опрос

Менее 15 процентов немцев верят в победу Украины в конфликте, показал опрос - РИА Новости, 18.02.2024

Менее 15 процентов немцев верят в победу Украины в конфликте, показал опрос

Менее 15% немцев верят в разрешение конфликта на Украине в пользу Киева, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом INSA. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:56

2024-02-18T15:56

2024-02-18T15:56

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Менее 15% немцев верят в разрешение конфликта на Украине в пользу Киева, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом INSA. "По данным авторитетного опроса общественного мнения INSA... только 14% опрошенных придерживаются мнения, что Украина победит... Это на шесть пунктов меньше, чем в прошлом году", - пишет издание Bild, по запросу которого было проведено исследование. В прошлый раз аналогичный опрос был проведен INSA 17 февраля 2023 года. По итогам нынешнего опроса более четверти опрошенных считают, что в конфликте победу одержит Россия, речь идет о 26%. По сравнению с прошлым годом, этот результат выше на 9 пунктов, согласно опубликованным диаграммам. Оставшиеся 47% убеждены, что в конфликте на Украине не будет победителей. В ходе исследования 15-16 февраля были опрошены 1004 человека, статистическая погрешность изданием не приводится. Ранее немецкое подразделение компании PricewaterhouseCoopers (PwC) сообщало, что большинство граждан Германии, несмотря на поддержку со стороны Запада, не верят в военный успех Украины. Речь шла о 48% респондентов, которые скептически относятся к долгосрочной способности Украины противостоять России. По данным немецкого правительства, Германия в прошлом году поставила Украине оружие на сумму 5,4 миллиарда евро и намерена удвоить свои обязательства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240217/konflikt-1927997778.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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украина, россия, германия, нато, в мире