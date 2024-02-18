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В Валуйках в Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:20 18.02.2024 (обновлено: 07:05 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/opasnost-1928024899.html
В Валуйках в Белгородской области объявили ракетную опасность
В Валуйках в Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.02.2024
В Валуйках в Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Валуйском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T06:20
2024-02-18T07:05
белгород
россия
белгородская область
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Валуйском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.&quot;РСЧС: Валуйский ГО и город Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам&quot;, — говорится в заявлении.Ракетную опасность отменили в 06:49, примерно через полчаса после ее объявления, уточнили в мэрии.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.За последние дни украинские военные выпустили по восьми районам Белгородской области более 90 снарядов из артиллерии, и не менее 12 беспилотников атаковали регион.
https://ria.ru/20240217/obstrel-1927977374.html
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белгород, россия, белгородская область, безопасность
Белгород, Россия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Валуйках в Белгородской области объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода: в Валуйском городском округе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Валуйском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
«

"РСЧС: Валуйский ГО и город Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в заявлении.

Ракетную опасность отменили в 06:49, примерно через полчаса после ее объявления, уточнили в мэрии.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
За последние дни украинские военные выпустили по восьми районам Белгородской области более 90 снарядов из артиллерии, и не менее 12 беспилотников атаковали регион.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородРоссияБелгородская областьБезопасность
 
 
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