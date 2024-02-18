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В Валуйках в Белгородской области объявили ракетную опасность
В Валуйках в Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.02.2024
В Валуйках в Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Валуйском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T06:20
2024-02-18T06:20
2024-02-18T07:05
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Валуйском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Валуйский ГО и город Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в заявлении.Ракетную опасность отменили в 06:49, примерно через полчаса после ее объявления, уточнили в мэрии.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.За последние дни украинские военные выпустили по восьми районам Белгородской области более 90 снарядов из артиллерии, и не менее 12 беспилотников атаковали регион.
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белгород, россия, белгородская область, безопасность
Белгород, Россия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Валуйках в Белгородской области объявили ракетную опасность
Мэрия Белгорода: в Валуйском городском округе объявили ракетную опасность