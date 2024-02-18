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Российский офицер в окружении дважды вызвал на себя огонь "Града"
Российский офицер в окружении дважды вызвал на себя огонь "Града" - РИА Новости, 18.02.2024
Российский офицер в окружении дважды вызвал на себя огонь "Града"
Командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале Министерства обороны России, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:01
2024-02-18T13:01
2024-02-18T18:22
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале Министерства обороны России, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а сам вызвал огонь "Града" на себя."Попали в окружение. То есть находились в лесополосе. Противник зашел на танках, на БТР к нам в тыл, и по лесополосе подходила пехота противника. Мы встали в круговую оборону, и дошло до прямого контакта с противником. Когда уже заканчивались боеприпасы, не было уже даже чем отстреливаться, принял решение вызвать огонь на себя", — сказал он.По словам капитана, сначала "Грады" наносили удары по лесополосе. Поскольку его бойцы укрывались в траншеях, серьезных ранений никто не получил. При этом ВСУ были в шоке от того, что российская артиллерия бьет по своим, признал Пивоваров.В какой-то момент офицер дал солдатам команду отходить и занять более выгодные позиции. Причем с первого раза его не послушались, поэтому ему пришлось отдать непосредственный приказ. Уже когда Пивоваров остался один, он вызвал огонь на себя еще раз и вышел из окопа последним."Ни о чем не думал в тот момент. Думал, самое главное, если не получится выйти всем, то как можно больше забрать с собой противника", — заключил капитан.Олег Пивоваров награжден Золотой звездой Героя России.
https://ria.ru/20231225/rossiya-1917970797.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский офицер в окружении дважды вызвал на себя огонь "Града"
МО: офицер Пивоваров спас подчиненных, дважды вызвав огонь "Градов" на себя
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале
Министерства обороны России, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а сам вызвал огонь "Града" на себя.
"Попали в окружение. То есть находились в лесополосе. Противник зашел на танках, на БТР к нам в тыл, и по лесополосе подходила пехота противника. Мы встали в круговую оборону, и дошло до прямого контакта с противником. Когда уже заканчивались боеприпасы, не было уже даже чем отстреливаться, принял решение вызвать огонь на себя", — сказал он.
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По словам капитана, сначала "Грады" наносили удары по лесополосе. Поскольку его бойцы укрывались в траншеях, серьезных ранений никто не получил. При этом ВСУ были в шоке от того, что российская артиллерия бьет по своим, признал Пивоваров.
В какой-то момент офицер дал солдатам команду отходить и занять более выгодные позиции. Причем с первого раза его не послушались, поэтому ему пришлось отдать непосредственный приказ. Уже когда Пивоваров остался один, он вызвал огонь на себя еще раз и вышел из окопа последним.
"Ни о чем не думал в тот момент. Думал, самое главное, если не получится выйти всем, то как можно больше забрать с собой противника", — заключил капитан.
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