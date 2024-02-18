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ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/obstrely-1928011780.html
ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.02.2024
ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T00:19
2024-02-18T00:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки &lt;...&gt; Шестнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Пятнадцать обстрелов - на Горловском направлении. Один обстрел – на Ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства. По данным представительства, поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц, в том числе ребенка 2009 года рождения, шесть мирных граждан получили ранения, среди них дети 2013 и 2015 года рождения.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Россия, Происшествия
ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки <...> Шестнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Пятнадцать обстрелов - на Горловском направлении. Один обстрел – на Ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства.
Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка
Вчера, 23:39
По данным представительства, поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц, в том числе ребенка 2009 года рождения, шесть мирных граждан получили ранения, среди них дети 2013 и 2015 года рождения.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаРоссияПроисшествия
 
 
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