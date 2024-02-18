https://ria.ru/20240218/obstrely-1928011780.html

ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.02.2024

ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T00:19

2024-02-18T00:19

2024-02-18T00:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки <...> Шестнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Пятнадцать обстрелов - на Горловском направлении. Один обстрел – на Ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства. По данным представительства, поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц, в том числе ребенка 2009 года рождения, шесть мирных граждан получили ранения, среди них дети 2013 и 2015 года рождения.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html

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донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, происшествия