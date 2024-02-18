https://ria.ru/20240218/obstrel-1928121333.html

Украинские войска обстреляли два района в Донецке

Украинские войска обстреляли два района в Донецке - РИА Новости, 18.02.2024

Украинские войска обстреляли два района в Донецке

Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T20:41

2024-02-18T20:41

2024-02-18T20:41

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.05 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.45 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.55 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия