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Украинские войска обстреляли два района в Донецке - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:41 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/obstrel-1928121333.html
Украинские войска обстреляли два района в Донецке
Украинские войска обстреляли два района в Донецке - РИА Новости, 18.02.2024
Украинские войска обстреляли два района в Донецке
Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T20:41
2024-02-18T20:41
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.05 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.45 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.55 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли два района в Донецке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по двум районам Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.05 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.45 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.55 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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