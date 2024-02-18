https://ria.ru/20240218/obstrel-1928093029.html

Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 18.02.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотных летательных аппаратов на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T16:10

2024-02-18T16:10

2024-02-18T16:10

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотных летательных аппаратов на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА; 15.05 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия