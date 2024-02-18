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Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 18.02.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотных летательных аппаратов на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T16:10
2024-02-18T16:10
2024-02-18T16:10
специальная военная операция на украине
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кировский район
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происшествия
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотных летательных аппаратов на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА; 15.05 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотника на Донецк
Представительство ДНР: ВСУ сбросили 2 взрывоопасных предмета с БПЛА на Донецк